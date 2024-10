Inter-Stella Rossa, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Inter-Stella Rossa è una partita della seconda giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nella prima giornata della nuova, rivoluzionaria, fase campionato della Champions League l’Inter è riuscita a tenere a bada il Manchester City di Pep Guardiola (0-0) in uno stadio, l’Etihad Stadium, in cui solitamente in poche riescono a portare via punti. Era dal 2022, infatti, che i Cityzens non restavano a secco di gol davanti al proprio pubblico in un match della massima manifestazione continentale.

Tuttavia, a pochi giorni da quell’impresa la squadra di Simone Inzaghi si è fatta sopraffare dai cugini del Milan nel derby della Madonnina (1-2), incassando così la prima sconfitta stagionale. La reazione non è tardata ad arrivare: sabato scorso i campioni d’Italia in carica hanno tirato fuori l’orgoglio, andando a vincere a Udine con una delle sorprese di questo primo scorcio di Serie A come l’Udinese, piegata 3-2. Al Bluenergy Stadium si è sbloccato pure Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro è stato uno dei grandi protagonisti, realizzando una doppietta. Ora bisogna “rompere il ghiaccio” anche in Champions League e, per recuperare terreno sulle altre, la vittoria è d’obbligo contro la Stella Rossa, avversario alla portata.

I serbi, che si sono qualificati alla coppa dalle grandi orecchie tramite gli spareggi – decisiva la grande rimonta sul Bodo/Glimt nel match di ritorno – all’esordio hanno perso 2-1 in casa contro il Benfica.

In campionato, invece, gli uomini di Vladan Milojevic come al solito stanno facendo la parte del leone: sono 8, finora, le vittorie nelle prime nove giornate e l’unico pareggio è arrivato a luglio contro il Mladost. Inzaghi potrebbe fare un minimo di turnover: in attacco Taremi sembra essere in vantaggio su Thuram, a centrocampo Zielinski è pronto a far rifiatare Mkhitaryan. La difesa, infine, sarà composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. Unico assente l’infortunato Barella. Nella Stella Rossa dovrebbero mancare all’appello Lukic e Mimovic.

Come vedere Inter-Stella Rossa in diretta tv e in streaming

Inter-Stella Rossa è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.32 su Snai. Il segno “Multigol Casa 2-4” è quotato a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Inter dovrebbe far valere la superiorità – non solo a livello tecnico – contro la Stella Rossa, che peraltro fuori casa, lontano dal suo rumorosissimo pubblico, è ancora meno temibile. I nerazzurri segneranno verosilmente dai 2 ai 4 gol nella notte di San Siro. La vittoria della squadra di Inzaghi non è in discussione.

Le probabili formazioni di Inter-Stella Rossa

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Ilic; Seol, Drkusic, Djiga, Rodic; Elsnik, Hwang; Olayinka, Ivanic, Milson; Bruno Duarte.

L'Inter riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1