Salisburgo-Brest e Stoccarda-Sparta Praga, Champions League: formazioni, pronostici

Salisburgo-Brest e Stoccarda-Sparta Praga sono due partite della seconda giornata di Champions League e si giocano martedì alle 18:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

L’avventura in Champions League del Salisburgo è iniziata molto male. Gli austriaci all’esordio si sono arresi a un avversario alla loro portata, lo Sparta Praga, rimediando una severa lezione nella capitale ceca (3-0). Le cose non stanno andando benissimo neppure in campionato, dove gli uomini di Pep Lijnders – all’ex vice di Jurgen Klopp a Liverpool è stata affidata la ricostruzione dopo il deludente secondo posto della scorsa stagione – sono già costretti ad inseguire dopo le prime sei giornate (terzi a -3 dalla capolista Sturm Graz).

Prima che il calendario diventi inclemente, il Salisburgo dovrà necessariamente vincere le prossime due partite con Brest e Dinamo Zagabria. I bretoni nel loro storico debutto nella coppa dalle grandi orecchie hanno battuto un’altra squadra austriaca, lo Sturm Graz, grazie alle reti di Magnetti e Sima (2-1). Tenteranno di fare lo stesso anche con il Salisburgo, anche se nel fine settimana, in Ligue 1, è arrivato un altro scivolone preoccupante in casa dell’Auxerre neopromosso, che ha avuto la meglio 3-0 infliggendo la quarta sconfitta stagionale alla formazione allenata da Eric Roy.

Come vedere Salisburgo-Brest in diretta tv e in streaming

La sfida Salisburgo-Brest è in programma martedì alle 18:45 alla Red Bull Arena di Salisburgo, in Austria. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Salisburgo ancora inesperto e discontinuo ma contro il Brest, squadra che fuori casa finora non ha ottenuto neanche un risultato positivo, dovrebbe arrivare il primo successo. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Brest

SALISBURGO (4-3-3): Blaswich; Dedić, Blank, Piątkowski, Morgalla; Bidstrup, Bajcetic, Clark; Gloukh, Nene, Daghim.

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Amavi; Camara, Fernandes, Magnetti; Faivre, Ajorque, Sima.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Lo Stoccarda ospita lo Sparta Praga

Due settimane fa lo Stoccarda non ha affatto demeritato nella trasferta, sulla carta proibitiva, di Madrid contro i campioni d’Europa in carica del Real. Gli uomini di Sebastian Hoeness sono rimasti in partita fino a sette minuti dalla fine, crollando poi sotto i colpi dello squadrone di Carlo Ancelotti, che ha chiuso la pratica grazie alle reti di Rudiger ed Endrick (3-1).

In Bundesliga invece gli Svevi non hanno più perso dopo la sconfitta nella prima giornata contro il Friburgo e nello scorso weekend hanno fatto registrare un altro risultato positivo pareggiando 2-2 con il Wolfsburg nonostante un uomo in meno da metà secondo tempo. In Champions sfideranno lo Sparta Praga, che ha già incamerato i primi tre punti travolgendo 3-0 il più quotato Salisburgo all’esordio. Per il club della capitale ceca fino a venerdì scorso era filato tutto liscio: il Sigma Olomouc ha messo fine all’imbattibilità degli uomini di Lars Friis, che sono crollati 3-2 davanti al loro pubblico scivolando a -3 dai cugini dello Slavia, primi da soli.

Come vedere Stoccarda-Sparta Praga in diretta tv e in streaming

Stoccarda-Sparta Praga è in programma martedì alle 18:45 alla MHP Arena di Stoccarda, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lo Stoccarda dopo aver tenuto testa al Real Madrid non dovrebbe mancare l’appuntamento coi primi 3 punti. Tedeschi favoriti in un match che dovrebbe regalare almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Sparta Praga

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Undav, Demirović.

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitík, Panák, Zelený; Preciado, Kairinen, Laçi, Ryneš; Birmančević, Olatunji, Haraslín.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1