Mazzata terribile per Sinner: interviene l’avvocato

Mazzata terribile per Sinner: l’appello della Wada contro la sentenza di assoluzione è un caos. Interviene l’avvocato dell’azzurro

Sembrava essere messo tutte alle spalle. Ma non è così. L’appello della Wada contro l’assoluzione di Sinner per un caso di “non doping” come definito da molti, ha gettato nello sconforto i tifosi del tennista azzurro che adesso rischia da uno a due anni di squalifica.

Incredibile, ma è tutto vero. Nonostante Sinner non centrasse nulla con il Clostebol e soprattutto perché è stato trovato positivo in una quantità infinitesimale che non potrebbe in nessun modo alterare le sue prestazioni sportive. Detto questo, adesso sarà il Tas di Losanna a decidere e le strade sono due: o archiviazione del caso e sarebbe questo proprio il gong sulla questione, o dibattimento per capire se ci sono i margini di una squalifica. E questi ovviamente sono dei giorni intensi per Jannik.

Mazzata terribile per Sinner: le parole dell’avvocato

“Tutti siamo consapevoli che la Wada ha il pieno diritto di fare questa azione, appellarsi era nelle sue possibilità e sappiamo quanto sia complicata l’opera di vigilanza sul doping e sull’integrità del mondo dello sport. Detto questo, riteniamo che il ricorso non fosse davvero necessario” . Jamie Singer, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è l’avvocato di Jannik Sinner. E si è espresso in questi termini.

“Siamo rimasti sorpresi anche noi, a dire il vero. Dopo che Jannik era stato trovato positivo al Clostebol in quantità infinitesimale, la International Tennis Integrity Agency ha capito la delicatezza del caso e si è rivolta a un esperto tribunale indipendente invece che pronunciarsi direttamente. Speravamo che l’esperienza dei tre specialisti dello Sport Resolution Panel, e i loro giudizi ben circostanziati e documentati, avrebbero convinto le parti che la questione si fosse risolta in maniera corretta”. “Ci sono i tempi tecnici che vanno ovviamente rispettati – ha detto ancora l’avvocato – e quindi non sappiamo quando arriveremo alla soluzione definitiva. Siamo in attesa di ricevere tutti i dettagli dell’appello Wada”. Una situazione quindi in evoluzione, sperando che Sinner possa essere prosciolto da tutte le accuse che oggettivamente appaiono davvero infondate.