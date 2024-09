Sinner perde tutto: cambia la classifica

Sinner perde tutto: cambia anche la classifica Atp. Dopo la decisione della Wada ecco tutti gli scenari che toccano Jannik

La Wada ha deciso di andare fino in fondo. E anche gli analisti, quelli che non credevano che si potesse fare ricorso contro il numero uno al mondo dopo l’assoluzione di quella contaminazione col Clostebol, involontaria, si sono dovuti ricredere. Insomma, una notizia che ha scosso tutti.

Adesso scatterà un procedimento davanti al Tas di Losanna, che si concluderà con una sentenza che passerò in giudicato. O dentro o fuori. La richiesta piovuta addosso a Sinner è quella di uno o due anni di squalifica. Il numero uno al mondo, senza nessuna colpa, rischia di essere abbattuto da una sentenza incredibile, ingiusta, qualora arrivasse la squalifica. La dignità di un uomo, la carriera di un’atleta incredibile, potrebbero essere distrutte.

Sinner perde tutto, cambia anche la classifica

Nemmeno Sinner si aspettava tutto questo. Lo ha detto subito dopo la partita vinta a Pechino. Una notizia arrivata mentre era in campo. E lui è riuscito anche a essere più forte di questo. Ma cosa rischia Sinner oltre la squalifica. Ovviamente anche la classifica Atp. Così come viene riportato da Repubblica.

“Circa la posizione di n.1 del mondo, al momento sarebbe salva ma chiaramente nel giro di pochi mesi l’azzurro finirebbe per perderla” si legge sul giornale. Che poi parla anche della sentenza Pro Sinner che era già arrivata e fa un quadro di quella che è stata la contaminazione dell’atleta che poi ha deciso anche di licenziare i due membri dello staff che in maniera del tutto involontaria lo hanno messo nei guai. Speriamo solamente che una decisione giusta, nel merito, e che tenga conto davvero di tutto quello che è successo, possa arrivare nel minor tempo possibile per mettersi alle spalle in maniera, definitiva in questo caso, tutti questi mesi incredibili.