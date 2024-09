Parma-Cagliari, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Parma-Cagliari è una partita valida per la sesta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo le prima cinque giornate di Serie A, il neopromosso Parma è tra le migliori squadre del campionato per Expected Goals, in linea con il numero di gol segnati finora, 8, nonostante un calendario non proprio semplice con le partite contro Milan e Napoli. Per puntare a una salvezza tranquilla, però, Pecchia dovrà migliorare la fase di non possesso palla.

Il Parma è la squadra che insieme al Lecce ha finora concesso più Expected Goals: i nove gol finora incassati non sono insomma frutto del caso. L’infortunio di Circati, la cui stagione è finita in anticipo, non sarà certo d’aiuto.

Il Cagliari non se la passa meglio, anzi: Davide Nicola è a rischio esonero dal momento che la sua squadra ha raccolto finora appena due punti in classifica. I rossoblù dovranno migliorare in fase di realizzazione: è la squadra con la peggiore conversione in rete, da quasi sette gol potenziali a uno solo segnato. La scarsa tenuta della difesa del Parma potrebbe essere d’aiuto in questa partita.

Come vedere Parma-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida Parma-Cagliari è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Tardini di Parma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

Il “gol” (entrambe le squadre a segno) è quotato a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e a 1.57 Snai. Il segno “1X doppia chance” è quotato invece a 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Snai.

Il pronostico

Il Parma dovrebbe riuscire a evitare la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero riuscire a fare gol.

Le probabili formazioni di Parma-Cagliari

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Hernani, Keita; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Augello; Gaetano; Luvumbo, Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1