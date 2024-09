Bournemouth-Southampton, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Bournemouth-Southampton è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Bournemouth ha iniziato il campionato senza particolari sussulti sul piano dei risultati: ha cinque punti in classifica, un bottino tutto sommato accettabile per quello che era il calendario, non certo semplice. La prima vera partita sulla carta abbordabile sarà quella di stasera contro il neopromosso Southampton, già in grande difficoltà.

Il Southampton ha infatto conquistato finora un solo punto, contro l’altra neopromossa Ipswich. La squadra è apparsa finora troppo inesperta, pur avendo alcune individualità di qualità il livello della Premier League appare troppo alto e servirebbero dei rinforzi a gennaio per provare a centrare la salvezza.

Si affrontano due squadre che hanno finora segnato molto meno in relazione ai rispettivi Expected Goals: 5 gol segnati dal Bournemouth (su 8.71 XG) e appena 2 dal Southampton (7.09).

Come vedere Bournemouth-Southampton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bournemouth e Southampton è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Bournemouth è favorito per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Southampton

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Kepa; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Cook, Christie; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Unal.

SOUTHAMPTON (4-2-3-1):Ramsdale; Sugawara, Harwood-Bellis, Bednarek, Taylor; Lallana, Downes; Dibling, Fernandes, Fraser; Archer.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1