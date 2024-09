I pronostici di lunedì 30 settembre: Serie A, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 30 settembre, ci sono posticipi in Serie A, Serie B, Premier League e Liga più altri campionati minori come la Super Lig turca.

La sesta giornata di Serie A si chiude questo lunedì con il posticipo che mette di fronte Parma e Cagliari. La squadra allenata da Pecchia ha numeri importanti in fase offensiva, ma sta concedendo troppo. Quella di Nicola invece non riesce a essere lucida in fase di realizzazione, ma dovrà voltare pagina subito: la panchina è già traballante.

Promettono gol anche i posticipi di Liga e Premier League Villarreal-Las Palmas e Bournemouth-Southampton, con le squadre di casa che partono favorite per la vittoria.

I pronostici sulle altre partite

In Turchia il Besiktas dopo la batosta subita in Europa League in casa dell’Ajax proverà a rifarsi in campionato dove i risultati sono stati finora decisamente migliori: quattro vittorie e un pareggio.

Grande equilibrio sulla carta nelle due partite di Serie B: Palermo e Cremonese hanno qualcosa in più per profondità di rosa rispetto a SudTirol e Brescia, ma saranno trasferte molto insidiose.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-2 OSPITE in Parma-Cagliari, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Besiktas (in Kayserispor-Besiktas, Superligaen, ore 19:00)

(in Kayserispor-Besiktas, Superligaen, ore 19:00) Bournemouth (in Bournemouth-Southampton, Premier League, ore 21:00)

(in Bournemouth-Southampton, Premier League, ore 21:00) Villarreal (in Villarreal-Las Palmas, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Kayserispor-Besiktas , Super Lig, ore 19:00

, Super Lig, ore 19:00 Jong Ajax-Dordrecht , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Villarreal-Las Palmas, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bournemouth-Southampton , Premier League, ore 21:00

, Premier League, ore 21:00 Parma-Cagliari, Serie A, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Brescia-Cremonese, Serie B, ore 20:30