Aryna Sabalenka, due cuori e una racchetta: in Cina la coppia fa boom

Aryna Sabalenka, lo scatto della coppia ha fatto il giro del web in men che non si dica: insieme sono uno spettacolo.

Il minimo che potesse fare, dopo avere alzato al cielo la coppa vinta agli Us Open, era concedersi una piccola vacanza. Nulla di troppo impegnativo, ovviamente, perché il calendario Wta, purtroppo non lo permetteva: solo qualche giorno all’insegna del mare e del sole, a far la spola tra un’isola e l’altra della Grecia.

Così Aryna Sabalenka ha festeggiato la conquista del suo terzo titolo del Grande Slam, arrivato al culmine di una cavalcata a dir poco straordinaria in quel di New York. In compagnia della tigre bielorussa, che a gennaio si era confermata regina degli Australian Open, c’era il suo nuovo fidanzato. La tennista sta, da qualche mese a questa parte, con Georgios Frangulis, che sappiamo essere il fondatore e amministratore delegato di un’azienda di superfood specializzata nella produzione di prodotti a base di açaí.

La scelta di volare alla volta della Grecia dipende dal fatto che il padre è originario di lì, motivo per il quale l’imprenditore avrà avuto voglia di mostrare alla sua dolce metà le bellezze di una terra che non ha uguali. Ma è stata una vacanza mordi e fuggi, dicevamo, nella misura in cui la Sabalenka, ad un certo punto, è dovuta partire per la Cina per presenziare al Wta 1000 che si disputerà a Pechino.

Sabalenka e Badosa fanno impazzire i tifosi

E lì, ad attenderla, c’era l’altro suo “amore”, non troppo segreto per la verità. La tre volte campionessa Slam, come certamente sapranno i suoi sostenitori, è molto, ma veramente molto, amica di una sua collega del Tour.

Parliamo di Paula Badosa, per chi non lo sapesse, alla quale la lega un affetto che va ben al di là della competizione e del tennis. Le due ragazze sono una cosa sola ed è un piacere, ogni volta, vederle insieme, complici e pronte a sostenersi l’un l’altra. Aryna c’era quando Paula piangeva, dopo l’ennesimo infortunio, e Paula c’era quando Aryna ha scoperto che il suo ex fidanzato aveva perso la vita in circostanze tragiche. Sono, insomma, affiatatissime.

E non ci sorprende affatto, alla luce di ciò, che lo scatto del loro incontro in Cina abbia fatto il giro del web. Vederle insieme è sempre un piacere, tanto più se, in grande spolvero come in questa foto, si abbracciano dando prova dell’affetto che le unisce. Forti, grintose e belle come il sole: una coppia che spacca.