SudTirol-Palermo e Brescia-Cremonese, Serie B: streaming, formazioni, pronostico

SudTirol-Palermo e Brescia-Cremonese sono partite della settima giornata del campionato di Serie B: dove vederle, probabili formazioni e pronostici

Si chiude oggi, lunedì 30 settembre, il settimo turno della Serie B che già ieri ha regalato delle sorprese, come la caduta del Pisa capolista sul campo della Juve Stabia. Ma anche la Sampdoria che è andata a vincere sul campo del Modena mettendo in vetrina quei due attaccanti, Tutino e Coda entrambi a segno, che possono fare la differenza. Detto questo, andiamo a vedere i match della serata.

Alle 19:30 apre Sud Tirol-Palermo: in casa i bolzanini hanno vinto due volte e perso una – contro il Brescia nel turno precedente – mentre i rosanero, fuori, vengono da due affermazioni consecutive. Nel mezzo però la squadra di Dionisi ha avuto un impegno in Coppa Italia. Certo, contro il Napoli non c’è stata mai partita, ma il viaggio e tutto quello che ne consegue per affrontare comunque un match del genere potrebbe pesare nelle gambe e nella testa dei giocatori.

Il Brescia, dopo tre vittorie di fila, arriva a questo appuntamento dopo aver perso sul campo del Pisa, e anche in Coppa Italia contro il Monza. Trasferta vicina, quindi niente sbattimenti, ma in campo la squadra ha dato tutto cercando di superare il turno. Anche la Cremonese ha giocato nella competizione nazionale – perdendo a Cagliari – quindi fatiche su fatiche. Insomma, la partita potrebbe essere sicuramente condizionata da questi impegni.

Come vedere SudTirol-Palermo e Brescia-Cremonese in diretta tv e in streaming

SudTirol-Palermo e Brescia-Cremonese, la prima alle 19:30 la seconda alle 20:30, verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

Il Pareggio tra SudTirol e Palermo è dato a 2.80 su Goldbet e Lottomatica e a 2.90 su Snai. Quello tra Brescia e Cremonese invece a 2.90 su Goldbet e Lottomatica e a 3.00 su Snai.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra e che alla fine potrebbe regalare un pareggio. Sì, due squadre che sulla carta giocano per obiettivi diversi, ma difficilmente il Palermo riuscirà ad avere la meglio.

Le probabili formazioni di SudTirol-Palermo

SÜDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Kofler, Ceppitelli, Giorgini; Molina, Arrigoni, Kurtic, Rover; Tait, Casiraghi; Odogwu.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Lucioni, Nikolaou, Lund; Segre, Gomes, Ranocchia; Insigne, Henry, Di Mariano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Il pronostico

Anche in questo caso diciamo X: e anche in questo caso una sfida con almeno una rete per squadra. Comunque, il segno che secondo noi visti gli impegni durante la settimana potrebbe uscire è quello del “pari e patta”.

Le probabili formazioni di Brescia-Cremonese

BRESCIA (3-5-1-1): Lezzerini; Papetti, Adorni, Jallow; Dickmann, Bertagnoli, Bisoli, Verreth, Corrado; Besaggio; Moncini.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Moretti, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vazquez, Sernicola; Johnsen, Nasti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1