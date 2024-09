Villarreal-Las Palmas, Liga: streaming, formazioni, pronostici

Villarreal-Las Palmas è una partita valida per l’ottava giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una notte per la Champions League. Sì, il Villarreal battendo il Las Palmas nel posticipo dell’ottava giornata della Liga spagnola volerebbe, anche in maniera abbastanza clamorosa, c’è da dirlo, al terzo posto in classifica alle spalle di Barcellona e Real Madrid e davanti all’Atletico. Con i 14 punti conquistati fino al momento, l’avvio dei gialli è stato sicuramente importante.

Ma ci sono dei limiti evidenti, soprattutto in difesa: tutto gira intorno al numero 14: sì, perché è lo stesso dei gol fatti e soprattutto di quelli subiti. Solamente il Valladolid ne ha presi di più in questo avvio di stagione, e con una partita in più ovviamente. Quindi ci appare evidente, anzi è evidente, che i meccanismi difensivi devono essere per forza di cose migliorati. E serve del tempo, che al momento non c’è.

Dall’altro lato il Las Palmas è ultimo in classifica con soli tre punti e sa benissimo che per salvarsi dovrà fare un vero e proprio miracolo. La classifica ancora è corta dietro, ovviamente, ma servirebbero dei punti per riuscire a imprimere una scossa a questo avvio di stagione. Ma onestamente, anche per quello che rappresenta questa notte per il Villarreal, non ci sembra proprio la serata adatta.

Come vedere Villarreal-Las Palmas in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Las Palmas, valida per l'ottava giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì 30 settembre alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il pronostico

La vittoria del Villarreal è nell’ordine delle cose. E per quanto vi abbiamo raccontato prima sui problemi difensivi dei padroni di casa, diciamo che anche il Las Palmas dovrebbe riuscire a trovare la via della rete. Match quindi, anche, da almeno tre reti complessive. Ma alla fine della serata i padroni di casa si gusteranno una notte da Champions League.

Le probabili formazioni di Villarreal-Las Palmas

VILLARREAL (4-4-2): Conde; Femenia, Bailly, Costa, S Cardona; Akomach, Comesana, Gueye, Baena; Perez, Barry.

LAS PALMAS (4-3-3): Cillessen; Rozada, Herzog, Munoz, Sinkgraven; Essugo, Loiodice, K Rodriguez; F Silva, McBurnie, Moleiro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1