Tamberi è già pronto: svolta clamorosa

Tamberi è già pronto. E la svolta dentro la sua vita potrebbe essere davvero clamorosa. La notizia data in diretta tv

Tamberi è uno di quelli, almeno questa è la sensazione, che dice sempre le cose come stanno. Anche rischiando di non essere proprio così simpatico a tutti. Ma a lui tutto questo interessa poco, condivide con i propri tifosi, con quelli che gli vogliono bene, tutte le notizie che vuole.

Nei giorni scorsi, l’ex campione olimpico che a Parigi è stato colpo dai calcoli renali proprio nel giorno della finale che lo hanno costretto quasi ad autoescludersi – dopo un salto ok, gli altri non gli hanno permesso di andare avanti – è stato ospite al programma Mediaset “Verissimo“. Tamberi era insieme alla moglie, con la quale si è unito con un rito civile. E ha parlato, ovviamente, di matrimonio in chiesa ma non solo. Tamberi si sente pronto per un qualcosa che realmente cambia la vita delle persone.

Tamberi è già pronto: ecco l’annuncio

“Non è un amore nato ieri, siamo cresciuti insieme. Non vediamo l’ora entrambi che questa cosa accada” parlando quindi non solo delle nozze in chiesa, ma anche della voglia di un figlio. Tamberi sta insieme alla Bontempi da quindici anni, quindi da una vita, si conoscono bene, sanno quali sono i pregi e i difetti di uno e dell’altro.

“Non vedo l’ora di diventare papà” ha detto anche Tamberi. Che poi in tutto questo ha avuto il commento della moglie sulla sua voglia. “Da una parte non vedo l’ora, dall’altra so che cambieranno molte cose, ma penso sia arrivato il momento giusto. Speriamo che vada tutto bene”. Quindi sì, Tamberi vuole diventare padre e sua moglie ha capito che anche per lei è il momento giusto. Sì, perché un bimbo la vita la stravolge, totalmente. E noi della redazione de IlVeggente.it non possiamo che fare solamente una cosa: i migliori auguri ad una coppia bellissima.