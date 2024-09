Camila Giorgi, clamoroso: ritorno inaspettato

Camila Giorgi, nessuno si sarebbe aspettato che facesse dietrofront. E invece, è proprio quello che è successo.

Poco importa che sia uscita dal giro del circuito maggiore. Di motivi per parlare di lei ce ne sono sempre a bizzeffe. Ora per via del caos relativo alle false vaccinazioni, adesso per uno dei proverbiali scatti che è solita postare sui social network, Camila Giorgi, volente o nolente, è sempre sotto i riflettori, sempre al centro dell’attenzione.

Anche adesso che non gioca più a tennis e che ha appeso la racchetta al chiodo per sempre, l’ex campionessa marchigiana è uno di quei personaggi di cui non si può non parlare. Soprattutto in considerazione del fatto che se la spassa a giocare a nascondino e che riappare solo di tanto in tanto, sganciando una foto atomica e lasciando che i suoi sostenitori l’ammirino per 24 ore, prima che le regole di Instagram la facciano scomparire una volta per tutte.

La prassi è questa, sì: batte un colpo, poi torna a rintanarsi e a farsi i fatti suoi, come ha fatto del resto per tutti gli anni che ha trascorso nel circuito Wta. Peccato solo che adesso se ne dicano di tutti i colori sul suo conto, essendo ancor più esposta di quanto non sia stata in passato. Ed è proprio alla luce di questo modus operandi che il suo avvocato, ad un certo punto, ha pensato che fosse necessario ristabilire un po’ di ordine e spiegare per filo e per segno cosa stia facendo la sua assistita.

Tutta la verità su Camila Giorgi

Quando diciamo che sul conto di Camila ne sono state dette di cotte e di crude, ci riferiamo al fatto che in molti abbiano insinuato che l’ex stella del tennis azzurro si fosse data alla fuga.

Per due motivi, principalmente: per il caso, in mano alla Procura di Vicenza, relativo alle false vaccinazioni anti-Covid, e per il presunto debito che la tennista avrebbe con il Fisco. Preso atto del fatto che la Giorgi avesse lasciato l’Italia da un giorno all’altro, tante persone hanno ipotizzato che lo avesse fatto proprio per sottrarsi alla giustizia. Invece no. Lo ha detto a chiare lettere Edmondo Tomaselli, avvocato romano di Camila, che ha rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto. Sottolineando, per prima cosa, che la Giorgi adesso è a Roma e che “negli ultimi mesi ha viaggiato per lavoro. Insomma, non è affatto scappata come qualcuno ha insinuato.

Ciò premesso, ha dichiarato quanto segue: “La mia assistita ha trascorso un periodo negli Stati Uniti, poi è tornata in Italia e sta anche seguendo alcuni progetti lavorativi ma non è mai sparita dai social. Si tratta solo di chiacchere, nessuna volontà insomma di non farsi trovare, ma solo impegni personali. I suoi fan l’hanno sempre seguita attraverso la sua pagina Instagram, non è mai stata irreperibile”. La buona notizia, dunque, è che la campionessa di Montreal 2021 è di nuovo nel Bel Paese e che qualcuno dei suoi tifosi, con un pizzico di fortuna, potrebbe addirittura incrociarla per le vie della Capitale.