Gratta e vinci, fino a 5 milioni spendendo solo 20 euro: incredibile scoperta

Gratta e vinci, investimento e montepremi non corrono in parallelo: provare per credere, milionari spendendo pochissimo.

Nessuno sa chi sia. Ma, in fin dei conti, non è poi così importante. Basti sapere a tutti noi che il giocatore in questione, che non ha ancora un’identità e che probabilmente non ce l’avrà mai, ha vinto una delle somme più alte che siano mai state dispensate in Valle d’Aosta. Una di quelle cifre dinanzi alle quali si resta, quello è poco ma sicuro, senza parole.

Riavvolgiamo il nastro, però, perché è meglio procedere con ordine. Iniziamo col dire, quindi, che tutto è successo ad Aosta, in viale Conte Crotti, al pian terreno di uno degli stabili più famosi della città: il condominio Casa Maternità, che porta la firma dell’architetto Carlo Mollino. Lì ha sede una tabaccheria, piuttosto frequentata, dal nome decisamente insolito: si chiama Vizi & Virtù ed è stata scelta dalla dea bendata, nei giorni scorsi, come tappa privilegiata del suo giro intorno al mondo.

Tra quelle quattro mura, qualcuno ha comprato un Gratta e vinci, del tutto ignaro del fatto che quel pezzo di carta gli potesse stravolgere la vita in maniera così prepotente. Cosa che invece, piccolo spoiler, è successa, contro ogni aspettativa, se vogliamo. Già, perché mica capita tutti i giorni che un giocatore porti a casa una somma del genere. Men che meno se ha speso relativamente poco come il Gastone di Aosta, la cui storia sta comprensibilmente facendo il giro del Paese.

Gratta e vinci, fortuna sfacciata: minima spesa, massima resa

Torniamo a noi. Il gestore della fortunata tabaccheria, Massimiliano Salvadori, lo scorso martedì si è imbattuto, al suo arrivo in viale Crotti, in una sorpresa inaspettata.

Qualcuno aveva infilato sotto la porta d’ingresso una fotocopia di un biglietto vincente, a fianco della quale campeggiava la scritta “5 milioni“. Ha capito subito che a lasciarla lì doveva essere stato l’uomo o la donna che si era aggiudicato quell’importo pazzesco. Manco a dirlo, la sua attività, diffusasi la notizia, è stata assaltata da cronisti e da clienti. Ma lui, non avendo idea di chi sia il vincitore, non ha potuto fare altro che ripetere “Non so altro”.

Le sole informazioni in suo ed in nostro possesso sono che al giocatore milionario sono bastati, aprite bene le orecchie, solo 20 euro, per portare a casa la bellezza di 5 milioni, il premio massimo in palio al Gratta e vinci su cui era ricaduta la sua scelta, ovvero il Nuovo 100X. Segno che montepremi e investimento non sono perfettamente proporzionali e che non è necessario spendere fior di quattrini per toccare il cielo con un dito.