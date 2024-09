Federica Pellegrini, all’improvviso il gelo: è finita

Federica Pellegrini, tutto è successo all’improvviso e in maniera, oltretutto, assolutamente inaspettata: gelo totale.

Il secondo atto della sua vita è iniziato nel momento in cui ha deciso che era tempo di prendersi cura di tutte le cose che, per cause di forza maggiore, aveva dovuto ignorare quando dedicava le sue giornate al nuoto. Federica Pellegrini ha deciso di riprendersi tutto con gli interessi e così, una volta appesa la cuffia al chiodo, tutto è cambiato in maniera radicale.

Lo sport appartiene ormai al passato, sebbene resti inteso che la Divina sarà per sempre associata all’acqua e agli innumerevoli successi chi si è regalata e che ha regalato ai suoi sostenitori. Oggi nuota solo per diletto e balla, dallo scorso sabato, su Rai1: è nel cast della trasmissione televisiva Ballando con le stelle e, inutile negarlo, era uno dei personaggi più attesi in assoluto. Peccato solo che il suo primo weekend da aspirante ballerina sia stato inesorabilmente sciupato da una polemica decisamente inaspettata.

Tutto è iniziato quando il Corriere della Sera ha rivolto a Thomas Ceccon, oro nei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024, una domanda sulla Pellegrini. Ha risposto così: “Cosa rappresenta per me? Niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no“. Frasi che hanno avuto, naturalmente, un seguito.

Pellegrini-Ceccon, Giunta ci va giù pesante sui social

Federica, dal canto suo, si sarebbe limitata a dire “Incommentabile”, come riferisce il Corsera. Ci è andato giù un po’ più pesante, invece, il marito ed ex allenatore, Matteo Giunta, che ha affidato ai social network la sua riflessione in merito.

“Il rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita. Se non ce l’hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero. Questo è tutto quello che ho da dire sull’argomento”. Non le ha mandate a dire, insomma, a Ceccon, le cui dichiarazioni hanno stupito tutto. Non per le frasi in sé, sebbene anche quelle siano parse un po’ eccessive, quanto piuttosto per il fatto che i due non sono dei perfetti sconosciuti. In passato si sono allenati più volte insieme a Verona, ma è evidente che del rapporto che li legava non sia rimasto più nulla.

Lei si era congratulata con lui dopo il record mondiale nel 100 dorso, così come Thomas, all’addio della Divina, aveva detto che la squadra avrebbe perso un po’ di “magia”. Poi, evidentemente, per cause che ignoriamo, fra i due sarà calato il gelo più totale.