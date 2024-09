Sinner insieme a Totti: tifosi sconvolti

Sinner insieme a Totti: non finisce il botta e risposta da lontano tra i due campioni che insieme hanno fatto qualche palleggio

Qualche settimana fa, Francesco Totti, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport. Oltre a parlare di quello che era il compito di Daniele De Rossi dentro la Roma – poi l’amico è stato esonerato – si è soffermato anche su quel palleggio a Padel fatto con Jannik Sinner.

Scherzando, l’ex capitano della Roma, ha detto che sicuramente gli ha portato fortuna e qualcosa, da un campione come lui, gli sarà rimasto. Totti è sempre stato così, e ha aggiunto anche che ha dato dei consiglio al tennista numero uno al mondo. “Evidente che qualcosa ha preso” ha sorriso Francesco. Una prima dichiarazione alla quale, Sinner, non aveva risposto. “Sinner? Voi ridete e scherzate ma da quando ha giocato con me a Padel è diventato numero 1 al mondo. Casualità? Non credo” sono state le parole esatte di Francesco. E a distanza di qualche giorno Jannik, stuzzicato, ha risposto.

Sinner risponde a Totti

A margine della prima vittoria a Pechino, in Cina, dove Sinner sta disputando l’ennesimo torneo della sua stagione prima di giocare la Coppa Davis con l’Italia a Malaga e poi le Atp Finals a Torino, il campionissimo della racchetta è stato appunto sollecitato sulla questione Totti, così come viene riportato da Libero. Ed ecco le sue parole che, magari, chissà, potrebbero anche essere un anticipo di quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane.

“Giocare a padel con Francesco Totti mi ha portato abbastanza fortuna, direi, quindi grazie mille Francesco. Se sciasse con me? Se io gli porto la metà della fortuna che lui ha portato a me, forse lo vediamo a Milano Cortina”. Pronto alla battuta Sinner, anche lui non si tira indietro, è evidente, quando c’è da scherzare. E siccome da pochi giorni è diventato ambasciatore delle olimpiadi invernali del 2026 che si disputeranno in Italia, ecco che magari insieme potrebbe anche scendere da una montagna con gli scii sotto i piedi. Certo, è un po’ più difficile del padel…