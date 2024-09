I pronostici di domenica 29 settembre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di domenica 29 settembre, in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League: spiccano Manchester United-Tottenham e Atletico Madrid-Real Madrid.

La domenica di Serie A propone cinque partite: il via alle 12:30 con Torino-Lazio, poi alle 15:00 la Roma in ripresa con l’arrivo di Juric in panchina dovrebbe riuscire a superare il Venezia. Allo stesso orario il Como cerca continuità dopo la bella prova di Bergamo affrontando il Verona. A seguire il sorprendente Empoli affronta la Fiorentina, nel posticipo il Napoli parte sulla carta favorito contro il Monza.

Le partite più attese di questa domenica si giocano però altrove: Manchester United-Tottenham di Premier League promette gol e spettacolo, gol in arrivo anche nel derby di Madrid tra Atletico e Real dove puntuali dovrebbero arrivare anche tanti cartellini gialli.

I pronostici sulle altre partite

Trasferta non semplice per il Marsiglia, che sta già dando spettacolo sotto la guida di Roberto De Zerbi. Altro allenatore italiano e altro “over 2.5” probabile nell’Eredivisie olandese, dove l’Ajax di Francesco Farioli cerca il successo esterno col Waalwijk dopo aver preso a pallate in Europa League il Besiktas di Immobile.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Como vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Como-Verona, Serie A, ore 15:00

Vincenti

Roma (in Roma-Venezia, Serie A, ore 15:00)

(in Roma-Venezia, Serie A, ore 15:00) Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Siviglia, Liga, ore 16:15)

(in Athletic Bilbao-Siviglia, Liga, ore 16:15) Napoli (in Napoli-Monza, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Kiel-Eintracht Francoforte , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Hoffenheim-Werder Brema , Bundesliga, ore 17:30

, Bundesliga, ore 17:30 Waalwijk-Ajax, Eredivisie, ore 16:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Manchester United-Tottenham , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Atletico Madrid-Real Madrid , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Strasburgo-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Cesena vincente e almeno tre gol complessivi in Cesena-Mantova, Serie B, ore 15:00