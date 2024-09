Napoli-Monza, Serie A: tv, streaming, formazioni e pronostico

Napoli-Monza è una partita valida per la sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Napoli sembra aver ingranato. Le prime mosse di Conte si cominciano a vedere. Dopo lo zero a zero contro la Juventus della scorsa settimana, i campani hanno vinto anche in Coppa Italia, distruggendo il Palermo. Ok che i siciliani giocano in Serie B, però c’è da dire che di solito questi match nascondono delle insidie. Così non è stato in questo caso.

Un Napoli che mette paura, soprattutto perché non ha le coppe in mezzo. Quindi Conte, un allenatore che davvero riesce a muovere gli equilibri, ha il tempo settimana dopo settimana di preparare al meglio tutti gli impegni della sua squadra. E ha fatto turnover, giustamente, contro il Palermo, facendo riposare tutti quelli, o quasi tutti, che stasera scenderanno in campo. E che cosa c’è ulteriormente da dire? Poco, la sensazione è che il Napoli avrà davvero vita facile contro un Monza che, ancora, non ha trovato la giusta dimensione, nonostante alcune prestazioni sicuramente positive come quella contro l’Inter, ad esempio.

Napoli-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Torna Lukaku lì davanti per Conte. Con Kvara, ovviamente. L’unica assenza pesante è quella di Meret. Al suo posto, tra i pali, giocherà Caprile. Ha dei grossi problemi invece Nesta, dall’altro lato. Non ci saranno Birindelli, Ciurria, Cragno, Gagliardini, Vignato, Mota. Scelte, insomma, quasi obbligate. E Nesta, nonostante quelle che sono le rassicurazioni che sono arrivate da Galliani, è quello che rischia maggiormente l’esonero secondo le quote dei bookmaker.

Come vedere Napoli-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Monza è in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive, gara che vedrà quasi sicuramente vittorioso il Napoli che, inoltre, potrebbe anche riuscire, vista la sterilità offensiva che fino al momento è stata mostrata dal Monza, a mantenere la porta inviolata. Occhio anche alla solita rete di Lukaku.

Le probabili formazioni di Napoli-Monza

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0