Empoli-Fiorentina, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Empoli-Fiorentina è una partita valida per la sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Meglio l’Empoli che la Fiorentina in quest’avvio di stagione e il derby toscano sembra capitare a fagiolo: per entrambe, al momento separate da 3 punti in classifica – davanti, a sorpresa, ci sono gli azzurri – sarà certamente un ottimo test. La Viola dopo una lunga serie di pareggi e la sconfitta rocambolesca di Bergamo con la Dea domenica scorsa ha interrotto il digiuno di vittorie battendo in rimonta la Lazio (2-1).

La squadra di Raffaele Palladino in realtà non ha convinto neppure contro i biancocelesti di Baroni ma è stata provvidenziale l’entrata, nel secondo tempo, dell’acquisto principe dell’estate, l’islandese Gudmundsson, capace di cambiare da solo l’inerzia della partita dando brio alla manovra gigliata e realizzando i due rigori concessi dall’arbitro Marcenaro che hanno fatto andare su tutte le furie i laziali.

L’Empoli invece non ha ancora conosciuto sconfitte e nello scorso fine settimana ha portato a casa la seconda vittoria stagionale, aggiudicandosi lo scontro diretto con il Cagliari (0-2). I due successi della squadra di Roberto D’Aversa sono arrivati entrambi in trasferta, in casa invece finora solo pareggi (Monza e Juventus). Gli azzurri martedì sono stati impegnati anche in Coppa Italia e la vittoria per 2-1 sul Torino è valsa un pass per gli ottavi, dove se la vedranno proprio contro la Fiorentina.

Empoli-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

L’infermeria dell’Empoli non si svuota: contro la Fiorentina D’Aversa dovrebbe fare a meno di Fazzini e dell’ex Maleh, entrambi in dubbio; sicuri assenti invece Sazonov, Zurkowski, Perisan ed Ebuehi. I due trequartisti nel 3-4-2-1 disegnato dall’ex allenatore del Lecce saranno Anjorin ed Esposito.

Nella Fiorentina non ci saranno gli acciaccati Pongracic e Mandragora, ma Palladino dovrebbe riproporre la difesa a tre, con Biraghi di nuovo in versione braccetto, insieme a Quarta e Comuzzo. In mezzo Bove e Cataldi, sulle fasce Dodò e Gosens. Davanti dovrebbe partire per la prima volta dal 1′ Gudmundsson.

Come vedere Empoli-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Empoli e Fiorentina è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Castellani” di Empoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Empoli-Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il successo con la Lazio avrà sbloccato la Fiorentina? Noi crediamo di sì, ma espugnare Empoli non sarà facile per la Viola, che al “Castellani” non vince dal 2016. Difficile anche immaginare che la squadra di Palladino riesca a tenere la porta inviolata: in sette partite, infatti, ha fatto registrare un solo clean sheet.

Le probabili formazioni di Empoli-Fiorentina

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Anjorin; Colombo.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Martinez Quarta, Biraghi; Dodò, Cataldi, Bove, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean.

L'Empoli riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2