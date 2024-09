Torino-Lazio, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Torino-Lazio è una partita valida per la sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Torino primo in classifica all’inizio di questa sesta giornata avrà senza dubbio l’entusiasmo dalla sua parte, ma la partita contro la Lazio sarà tutt’altro che semplice. La squadra allenata da Vanoli ha finora raccolto forse più di quanto avrebbe meritato, nell’ultima partita interna col Lecce ha costruito poche occasioni da gol e più in generale dando uno sguardo agli Expected Goals ha subito meno del dovuto.

La Lazio in Europa League ha dato una grande dimostrazione di forza: schierando una formazione ricca di seconde linee, ha battuto col risultato di 3-0 la Dinamo Kiev. Baroni ha ricevuto ottime risposte e proverà a riprendersi quei punti tolti dalla Fiorentina nello scorso turno, in una partita dominata nella prima frazione di gioco e poi persa in modo ingenuo nella ripresa.

Come vedere Torino-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida Torino-Lazio è in programma domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

La Lazio sembra in grado di evitare la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero riuscire a fare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Torino-Lazio

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Zapata, Sanabria.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1