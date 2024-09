Como-Verona e Roma-Venezia, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Como-Verona e Roma-Venezia sono due partite della sesta giornata di Serie A e si giocano domenica alle 15:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

La prima vittoria del Como da quando, dopo oltre venti anni di assenza, ha rimesso piede in Serie A è arrivata martedì scorso in una trasferta apparentemente proibitiva come quella dell’Atalanta. I lariani, che una settimana prima avevano sfiorato il primo successo contro il Bologna, sono stati capaci di tenere testa ad una squadra entrata ormai in una dimensione internazionale ed hanno vinto meritatamente (2-3).

Una vittoria, quella di Bergamo, che certifica l’ottimo lavoro di Cesc Fabregas: il suo Como nell’ultimo mese è migliorato sotto tutti i punti di vista e l’ha fatto grazie all’esperienza di giocatori come l’ex Barcellona Sergi Roberto ma anche grazie all’esuberanza dei talentuosi Nico Paz, prodotto del vivaio del Real Madrid, e di Fadera, arrivato in estate dal Genk per 5 milioni di euro. Il tecnico catalano chiederà ai suoi di dare continuità al successo del Gewiss Stadium nello scontro diretto con il Verona. Dopo aver battuto Napoli e Genoa nelle prime due giornate, gli scaligeri sono tornati nella propria dimensione, anche se contro Lazio (2-1) e Torino (2-3) avrebbero meritato almeno un punto per quanto fatto vedere a livello offensivo.

Come vedere Como-Verona in diretta tv e in streaming

Como-Verona, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Si affrontano due squadre che nelle ultime due partite la via del gol la stanno trovano con grande frequenza: prevediamo almeno tre reti complessive nella sfida del “Sinigaglia”.

Le probabili formazioni di Como-Verona

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Danilo, Frese; Belahyane, Duda; Suslov, Kastanos, Lazovic; Mosquera.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2

La Roma chiede strada all’ex Di Francesco

La Roma ha interrotto il digiuno di vittorie domenica scorsa, nella prima di Ivan Juric sulla panchina capitolina. I giallorossi avevano voglia di ripartire ma soprattutto di lanciare un segnale dopo l’esonero di Daniele De Rossi ed hanno travolto 3-0 l’Udinese, una delle grandi rivelazioni di questo primo scorcio di Serie A. L’impatto del nuovo allenatore è stato positivo, anche se in settimana la Roma ha mancato l’appuntamento con i primi tre punti in Europa League, facendosi riacciuffare nel finale dai baschi dell’Athletic Bilbao (1-1).

Si è sbloccato definitivamente pure l’attaccante ex Girona, Dovbyk, in gol sia contro l’Udinese che in coppa: 3 reti di fila per il fromboliere di Cerkasy, che partirà dal 1′ anche contro il Venezia. La squadra di Eusebio Di Francesco – allenatore che nel 2018 portò la Roma a giocare la semifinale di Champions League – arriva nella Capitale con qualche pressione in meno, visto che sabato scorso ha conquistato i primi tre punti, liquidando la pratica Genoa (2-0) con due protagonisti della promozione: Busio e Pohjanpalo.

Come vedere Roma-Venezia in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Tre stagioni fa il Venezia fu capace di evitare la sconfitta sia all’andata che al ritorno con la Roma. Stavolta la vittoria dei giallorossi invece non sembra in discussione: la squadra di Juric è favorita e dovrebbe segnare anche dai 2 ai 4 gol.

Le probabili formazioni di Roma-Venezia

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; El Shaarawy, Koné, Cristante, Angelino; Soulè, Baldanzi; Dovbyk.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Candela; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Haps; Busio, Oristanio; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1