Sinner campione vero: numeri da circo, il video sciocca i tifosi

Jannik Sinner non smette mai di stupire i suoi numerosissimi sostenitori: il video inaspettato fa il giro del web.

In principio, il servizio era un po’ il suo tallone d’Achille. Migliorato quel colpo, è diventato un giocatore decisamente più completo e, di conseguenza, anche più temibile. E non ci è voluto molto, dulcis in fundo, perché salisse sul tetto del mondo e iniziasse ad arricchire il suo palmares con qualche titolo del Grande Slam.

Quella di Jannik Sinner è stata un’ascesa graduale, nel segno della continuità. Giorno dopo giorno, torneo dopo torneo, diventava sempre più forte. Non ha ancora raggiunto la perfezione, ma quella, ahinoi, non esiste. Eppure, nonostante adesso sia in vetta al ranking, l’azzurro si sente tutt’altro che arrivato. Perfezionista com’è, è convinto che ci sia sempre da migliorare. E in fondo, diciamocelo, il segreto del suo successo è proprio quello. Se credesse di essere perfetto e “inespugnabile”, non farebbe molta strada.

Resta innegabile, ad ogni modo, che abbia un repertorio di colpi assolutamente pazzesco. Che sia di dritto o di rovescio, da destra o da sinistra, tira sempre delle bombe pazzesche che, manco a dirlo, pochi avversari sono in grado di gestire. Con la racchetta, insomma, ci sa fare. E non solo. Già, perché grazie ad un video arrivato dalla Cina scopriamo, adesso, che Sinner fa numeri da circo con qualunque cosa gli capiti a tiro. Letteralmente.

Dategli una pallina da tennis e vi solleverà il mondo, oseremmo dire per giudicare il suo operato, dopo aver dato un’occhiata al filmato che ha divertito sinneristi e non.

Jannik VS A special juggling challenge

Players to draw lots and get different tools to juggle a tennis ball in 10sec as many times as they can.

Jannik got a rattle drum and finished it w/ 49 times in 10sec🥳

Then he drew number 8 and chose a rice paddle for this number😝 pic.twitter.com/RLP5PjF1Gb

