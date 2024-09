Berrettini, lo sfogo sul web e la reazione dei tifosi

Matteo Berrettini, sui social lo sfogo del campione dopo il ritiro dall’Atp di Tokyo: non riesce a farsene una ragione.

Tutto sembrava filare liscio, finalmente. Nella fase a gironi aveva dato prova di grande determinazione e coraggio e tutto credevamo tranne che il destino potesse metterci, ancora una volta, lo zampino. Invece, è successo. Per l’ennesimo volta gli ha fatto lo sgambetto, costringendolo a battere ritirata nel bel mezzo di una partita che, oltretutto, stava vincendo alla grande.

Matteo Berrettini si è ritirato dopo aver conquistato il primo set nel faccia a faccia contro Arthur Fils, battuto il quale avrebbe avuto accesso ai quarti di finale dell’Atp 500 di Tokyo. Peccato solo che nel corso del primo game si sia visto costretto ad ascoltare i messaggi che il suo corpo gli stava inviando e a sventolare bandiera bianca. Ancora una volta, come già era accaduto in passato, per via del solito ed ormai atavico problema agli addominali. Lo stesso che, alle Finals del 2021, si era ripresentato nella sera del debutto.

Il tennista, manco a dirlo, è piombato nello sconforto. E con lui i tifosi che, nel pomeriggio di venerdì, diffusasi la notizia del suo ritiro, hanno iniziato a parlarne piuttosto massicciamente sui social network. Molti si sono detti amareggiati rispetto al triste destino che sembra attendere sempre al varco il romano nei momenti più cruciali della sua carriera. Qualcun altro, invece, ha riattaccato con il solito ritornello delle gambe troppo fragili per reggere un busto possente come quello di Matteo.

Berrettini, ci risiamo: lo sfogo corre sui social network

In linea di massima, però, il popolo dei social si è mostrato estremamente solidale nei confronti di Berrettini. Un tennista che avrebbe potuto fare – e che in parte ha fatto – grandi cose, ma che è sempre stato ostacolato da un fisico che fa le bizze spesso e volentieri.

Molti, addirittura, si sono detti increduli che stesse accadendo ancora una volta. Come il leggendario Paolo Bertolucci, ad esempio, che una volta appresa la triste notizia si è precipitato sui social network per scrivere un messaggio che non lascia spazio ad altre interpretazioni. Poche parole, sintetico, ma tanto è bastato per esprimere il suo stato d’animo rispetto a quanto accaduto in Giappone.

“Non ci posso credere!! – questo ha scritto l’ex tennista e commentatore di Sky Sport – Dimmi che non è vero Matteo“. Una frase che riassume egregiamente i sentimenti dei tifosi di Berrettini, increduli al pensiero che il loro timore più grande si sia concretizzato.