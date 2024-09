Gratta e vinci, non riattaccare: la sorpresa corre via filo

Gratta e vinci, se c’è un consiglio che ci sentiamo di darti è quello di non ignorare mai il trillo del telefono: può cambiarti la vita.

Capita spesso, al giorno d’oggi, di non rispondere ai numeri che non risultano essere presenti nella nostra rubrica telefonica. A volte perché si teme che qualcuno, all’altro capo della cornetta, voglia truffarci. Altre perché non si ha voglia di parlare o, più in generale, di perdere tempo. Nella maggior parte dei casi, insomma, si lascia che il telefono trilli senza curarsene troppo.

È una vera fortuna, quindi, che il proprietario della tabaccheria di via Lecco, a Mozzo, abbia deciso di pigiare sul tasto verde e di avviare la conversazione, quando ha ricevuto una chiamata, nei giorni scorsi. Avrebbe potuto ignorare quella telefonata, non conoscendo il numero dal quale proveniva, ma evidentemente non appartiene a quel gruppo di persone che tende a non prendere in considerazione le chiamate che arrivano da contatti a noi sconosciuti.

Se Massimiliano Brembilla non lo avesse fatto, oggi non sarebbe alle prese con i grandi festeggiamenti ai quali, invece, ha dato il via non appena si è conclusa la telefonata di cui sopra. Avrebbe comunque scoperto, prima o poi, che nel suo punto vendita, affacciato sulla Briantea, era stato comprato un Gratta e vinci milionario. Ma avrebbe perso la possibilità, forse, che ha afferrato al volo rispondendo al telefono.

Gratta e vinci, vitalizio da non credere: ce n’è per tutti

A chiamarlo è stata la moglie del cliente che, alla fine di agosto, ha comprato presso il suo negozio un biglietto della serie Turista per sempre. Tagliando che gli ha fruttato, udite udite, il premio massimo.

Con una spesa di pochi euro si è aggiudicato 2 milioni di euro: 300mila li ha incassati subito presso una banca milanese, mentre il resto arriverà sotto forma di rendita mensile. Percepirà 6mila euro al mese per 20 anni, per poi incassare gli ultimi 100mila euro alla fine di questo golosissimo “vitalizio”. Il giocatore non ha rivelato, ovviamente, la sua identità, ma ha voluto comunque fare una promessa al titolare della tabaccheria grazie alla quale la sua vita è cambiata.

“Ci sarà un regalo anche per voi”, ha confermato la voce al telefono, facendo eco alla busta che il titolare del negozio aveva ricevuto qualche ora prima. Al suo interno c’era la fotocopia del biglietto vincente, accompagnata dalla scritta “Grazie. Quando arrivano, un pensiero per voi”. Di motivi per far festa, insomma, ce ne sono a bizzeffe. Il fatto di aver venduto un tagliando vincente, in primis, ma anche la consapevolezza che il cliente vorrà in qualche modo sdebitarsi.