Scoppia il dramma alla Ferrari: tifosi in lacrime

Scoppia il dramma alla Ferrari: i tifosi della Rossa preoccupati di quello che sta succedendo. Ecco l’analisi completa della situazione

Sappiamo benissimo che dentro moltissime aziende, e soprattutto dentro le scuderie della Formula Uno, gli investimenti vengono dettati anche da quello che è il valore del marchio soprattutto in borsa. E diciamo serenamente, almeno secondo l’analisi dettagliata che viene fatta in maniera perfetta da f1-news.eu, che dentro la Ferrari le cose non è che siano andate benissimo.

“Il titolo di Ferrari (RACE) ha raggiunto il suo massimo storico a 450,30€ alla fine di agosto. Successivamente, ha iniziato una fase di ritracciamento, attestandosi attualmente a circa 423€. Questo ribasso ha portato RACE in territorio negativo su base mensile, con una diminuzione dello 0,64%”. Dettagli, questi, che gli analisti non passano inosservate. Anche se, nonostante questo evidente calo “il prezzo rimane ampiamente in positivo con un incremento del 38%. La tendenza sembra rialzista. Tuttavia, il prezzo si è fermato rapidamente sulla resistenza a 430€. Per riprendere un trend rialzista sostenuto, è necessario che il titolo superi questo livello chiave. Sul fronte ribassista, è fondamentale che il prezzo mantenga il supporto a 410€; in caso contrario, potrebbe scendere fino a 393€, segnando un’ulteriore flessione” si legge sul sito citato prima.

Scoppia il dramma alla Ferrari, gli scenari

Nel mondo della Ferrari, come sappiamo, c’è anche Stellantis. “Attualmente, il titolo quota intorno ai 13,70€ e sta registrando il quinto mese consecutivo di ribasso. Questa tendenza negativa assume i contorni di un vero e proprio crollo, se si considera che a marzo STLAM aveva toccato il suo massimo storico a 27,35€. Al valore attuale, il calo complessivo dal massimo è di circa -49,75%”.

Eh sì, in questo caso il calo è netto ed è abbastanza evidente anche agli occhi dei meno esperti. E la Ferrari affronta dei problemi dentro una fase delicata ma con dei segnali sicuramente di ripresa, quello che sta succedendo a Stellantis un poco preoccupa. E il livello dell’azienda, ovviamente, verrà valutato anche in base alle scelte per quanto riguarda il settore automobilistico. Evidente che annunci importanti, oppure dei risultati importanti da qui alla fine della stagione, potrebbero cambiare tutte le valutazioni del caso.