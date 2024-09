Gratta e vinci con lo sconto: ultime ore per averlo

Gratta e vinci, c’è una sorpresa per te se acquisti un tagliando entro la mezzanotte: promozione irripetibile.

C’è chi non rinuncerebbe mai e poi mai al piacere di recarsi personalmente in ricevitoria e di toccare con mano i biglietti che ha scelto di comprare. E neppure a quello derivante dall’atto di grattare la patina argentata con l’ausilio di una monetina o della punta delle chiavi. Sono piccoli riti, piccole abitudini alle quali, giustamente, spesso si fa fatica a rinunciare.

Dall’altra parte, però, c’è chi ha rinunciato ben volentieri alla tappa in ricevitoria in favore del gioco online. Già, perché i Gratta e vinci possono essere acquistati anche “a distanza”, sebbene vada da sé che giocare online sia molto diverso dal farlo in carne ed ossa. È pratico, è veloce ed è altrettanto divertente, motivo per il quale molti giocatori si sono “piegati” a questa routine e sono soliti comprare i propri tagliandi, ormai, solo ed esclusivamente a mezzo web.

Per farlo è necessario effettuare, sul proprio smartphone, il download dell’applicazione ufficiale di Sisal, attraverso la quale si possono comprare i biglietti delle lotterie istantanee e giocare pure, qualora lo si desideri, al Superenalotto. Non sapevate dell’esistenza di quest’app? Bene, sappiate che non c’è momento migliore di questo per scaricarla, visto e considerato che fino alla mezzanotte di oggi, 29 settembre 2024, vi darà addirittura diritto ad un piccolo bonus.

Gratta e vinci, fino a mezzanotte c’è un bonus per te

Iniziamo col dire che il bonus in questione spetterà di diritto a quanti compreranno, entro stasera, uno dei Gratta e vinci selezionati ed elencati nel regolamento della promozione.

Si riceve 1 euro di bonus giocando almeno 5 euro sul biglietto Gioca Più 7 e mezzo. Se ne ricevono 2, invece, giocando almeno 10 euro su questa stessa lotteria istantanea. Il “cashback” sale a quota 3 euro per i giocatori che decideranno di investire, su questa fortunatissima serie di Gratta e vinci, un importo pari ad almeno 15 euro. Saranno 4 giocandone 20 e saranno 5, infine, nel caso si decida di tentare la sorte spendendo almeno 25 euro.

Ma non è finita qui. Il bonus sale a quota 7 euro complessivi se alla puntata sul biglietto Gioca Più 7 e mezzo si abbina l’acquisto di un tagliando della serie Gioca più numerissimi. In questo caso scatterebbe, eventualmente, un extra bonus di 2 euro. Il cashback sarà accreditato sul tuo conto entro 5 giorni dalla fine della promozione e lo si dovrà utilizzare entro una settimana dalla data di accredito. Fai in fretta, allora: quando mai ti ricapiterà di avere degli altri Gratta e vinci a prezzo scontato?