Udinese-Inter, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Udinese-Inter è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nella stracittadina con il Milan, domenica scorsa, sono venuti improvvisamente a galla quei problemi che nelle prime uscite l’Inter era stata brava a camuffare e la rimonta subita contro i rossoneri (1-2) fa suonare non pochi campanelli d’allarme, visto che la squadra dominante ed infallibile ammirata nello scorso campionato per adesso è soltanto un lontano e sbiadito ricordo.

Gli uomini di Simone Inzaghi non vincono da fine agosto e cioè da prima della sosta per le nazionali: in mezzo c’è stato il pareggio con il Manchester City all’Etihad Stadium, che ha ovviamente un peso specifico ben diverso ma lo stesso non si può dire dell’1-1 di Monza, altra gara che, sulla carta, i nerazzurri avrebbero dovuto vincere senza problemi. Serve una reazione forte nelle prossime due partite, in campionato contro l’Udinese ed in Champions League con la Stella Rossa. Due gare, insomma, che l’Inter non può proprio permettersi di sbagliare. Anche i friulani domenica scorsa hanno incassato la prima sconfitta dopo un inizio di stagione in cui sono andati ben oltre le aspettative (la classifica attuale li vede quarti, ad una sola incollatura dalla vetta). All’Olimpico, contro una Roma affamata di punti e vogliosa di reagire dopo l’esonero di De Rossi, la formazione di Kosta Runjaic ha potuto poco, anche se il 3-0 non pregiudica l’ottimo avvio dei bianconeri, che hanno subito rialzato la testa battendo la Salernitana in Coppa Italia (3-1).

Udinese-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Oltre all’ex Sanchez, che non rientrerà prima della seconda metà di ottobre, Runjaic deve rinunciare anche a Payero e a Giannetti, ma sono in dubbio anche Kristensen e Kamara. Ballottaggio sulla trequarti tra Ekkelenkamp e Brenner, mentre Davis chiede spazio ed insidia la prima punta Lucca, comunque in vantaggio.

Qualche novità anche nell’Inter: Inzaghi non potrà contare su Barella, infortunato, ed al suo posto toccherà a Frattesi. A centrocampo rischia pure Mkhitaryan, tallonato da Zielinski, e in attacco Taremi potrebbe far rifiatare uno tra Lautaro Martinez e Thuram. Dietro Bisseck dovrebbe vincere il ballottaggio con Pavard.

Come vedere Udinese-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Inter, in programma sabato alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter è quotata a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Negli ultimi cinque precedenti i gol non sono mai mancati ed anche stavolta ipotizziamo una gara da almeno due reti complessive. L’Inter dovrebbe tornare a vincere.

Le probabili formazioni di Udinese-Inter

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Touré, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Zemura; Thauvin, Ekkelenkamp; Lucca.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Thuram.

In Udinese-Inter le reti complessive saranno almeno tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2