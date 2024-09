Bologna-Atalanta, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Bologna-Atalanta è una partita valida per la sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’anticipo serale del sabato mette di fronte due delle cinque squadre di Serie A che partecipano alla nuova rivoluzionaria edizione della Champions League: Bologna e Atalanta. Tutte e due le squadre hanno risentito finora degli impegni europei, con il Bologna che non è ancora riuscito ad assimilare il passaggio da Thiago Motta a Vincenzo Italiano.

L’Atalanta di Gasperini invece dopo la fantastica vittoria dell’Europa League della passata stagione ha iniziato il nuovo campionato tra alti e bassi, anche a causa del via vai di calciatori nel corso del calciomercato estivo. Gli orobici hanno col Milan il numero più alto di Expected Goals segnati, il problema è che anche il numero per quanto riguarda le reti subite è molto alto, 8.29, comunque meno degli 11 gol incassati finora, decisamente troppi e segnale che qualcosa da registrare nella retroguardia c’è.

Come vedere Bologna-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Atalanta è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

Il “gol” (entrambe le squadre a segno) è quotato a 1.72 su Goldbet, Lottomatica e a 1.70 Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai.

Il pronostico

Sarà una partita aperta a ogni risultato con tutte e due le squadre che dovrebbero andare in gol almeno una volta. Negli ultimi due precedenti tra Italiano e Gasperini sono stati segnati ben dieci gol.

Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler, Fabbian; Ndoye, Castro, Orsolini.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Kossounou, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Samardzic; Lookman, Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2