Colpo di scena Jacobs: promessa speciale

Colpo di scena Jacobs, il velocista azzurro focalizza già l’attenzione sui prossimi appuntamenti. “Ecco qual è il mio obiettivo”.

Il 1 agosto 2021 è una data che gli italiani appassionati di sport difficilmente dimenticheranno. Un giorno che definire storico è forse addirittura riduttivo, vista la portata dell’impresa. Al punto che Marcell Jacobs, il protagonista, fa ancora fatica a realizzare. Sì, anche oggi, a distanza di oltre tre anni. Il velocista azzurro alle Olimpiadi di Tokyo ha toccato il cielo con un dito scrivendo una bellissima pagina di storia dello sport italiano.

Jacobs, vincendo la medaglia d’oro nei 100 metri piani – la gara “regina” dell’atletica – ha fatto registrare una lunga serie di record: innanzitutto, nessuno dei suoi connazionali era mai riuscito a qualificarsi alla finale di questa specialità; il tempo di 9”80, poi, rappresenta (ancora oggi) il record europeo. Non sazio, nei giorni successivi Jacobs ha contribuito insieme a Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta a regalare all’Italia un’altra medaglia d’oro, stavolta nella staffetta 4×100. Insomma, quella fu davvero un’estate indimenticabile per il nativo di El Paso, in Texas (ma trasferitosi quasi subito in Italia, a Desenzano del Garda, insieme alla mamma). A Parigi, nelle Olimpiadi che si sono concluse lo scorso agosto, Jacobs ci ha riprovato a difendere la medaglia più ambita, ma purtroppo senza successo.

Colpo di scena Jacobs: “Sto già pensando ai Mondiali di Tokyo”

L’azzurro stavolta non era tra i favoriti – negli ultimi tre anni ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni – ma è comunque riuscito a qualificarsi alla finalissima. E non era affatto scontato.

Nella capitale francese Jacobs si è dovuto accontentare del quinto posto, in ogni caso un risultato tutt’altro che banale, vista la caratura degli avversari. Il bresciano, reduce dai trionfi agli Europei di Parigi, ha corso in 9”85, tenendo testa agli altri velocisti. E la domanda che si pongono in tanti, adesso, è la seguente: riuscirà a regalarci altre emozioni nei prossimi appuntamenti?

Nel frattempo Jacobs si sta godendo le meritate vacanze: è volato alle Hawaii per festeggiare i suoi “primi” 30 anni, insieme all’inseparabile moglie Nicole Daza a ai suoi figli Meghan e Anthony. Il campione ha trovato anche il modo di ringraziare i tifosi attraverso un video pubblicato sui social: “È vero, ho 30 anni, ma mi sento ancora un atleta giovanissimo e avremo ancora tanta strada da fare insieme – ha detto – Ora lo sguardo è al prossimo anno, con un obiettivo: Tokyo. Una pista che mi ha regalato tante emozioni, quella delle mie prima Olimpiadi: non vedo l’ora di tornarci”.