I pronostici di sabato 28 settembre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di sabato 28 settembre, tornano in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League: il big match è Bayern Monaco-Bayer Leverkusen.

La sesta giornata di Serie A prosegue con altre tre partite in programma, tra le quali spicca il posticipo che mette di fronte due delle cinque squadre italiane impegnate in Champions League: Bologna e Atalanta. Ad aprire sarà l’Inter che dovrà rialzarsi dopo l’inaspettata sconfitta nel derby contro il Milan, attese risposte anche dalla Juventus a Marassi contro il Genoa in una sfida che verrà disputate a porte chiuse.

Nel resto d’Europa il big match si gioca in Bundesliga ed è la sfida tra il Bayern Monaco primo in classifica ed il Bayer Leverkusen campione in carica, capace di interrompere nella scorsa stagione il lungo dominio bavarese.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Lipsia-Augsburg e Wolfsburg-Stoccarda di Bundesliga, Arsenal-Leicester e Brentford-West Ham di Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 DOPPIA CHANCHE + MULTIGOL 1-4 in Genoa-Juventus, Serie A, ore 18:00

Vincenti

Inter (in Udinese-Inter, Serie A, ore 15:00)

(in Udinese-Inter, Serie A, ore 15:00) Chelsea (in Chelsea-Brighton, Premier League, ore 16:00)

(in Chelsea-Brighton, Premier League, ore 16:00) Real Sociedad (in Real Sociedad-Valencia, Liga, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen , Bundesliga, ore 18:30

, Bundesliga, ore 18:30 Arsenal-Leicester , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Lipsia-Augsburg, Bundesliga, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brentford-West Ham , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Wolfsburg-Stoccarda , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Bologna-Atalanta, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 6.52 GOLDBET ; 7.07 SNAI; 6.52 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Everton-Crystal Palace, Premier League, ore 16:00