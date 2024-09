Ajax-Besiktas, Europa League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Ajax-Besiktas è una partita della prima giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per arrivare a giocare la nuova fase campionato dell’Europa League l’Ajax ha dovuto superare tre preliminari. I Lancieri, da quest’anno guidati dal giovane tecnico italiano Francesco Farioli – reduce da una stagione positiva al Nizza, in Ligue 1 – tra luglio e agosto si sono imposti su Vojvodina, Panathinaikos – eliminato dopo una serie infinita di calci di rigore – e Jagiellonia.

In campionato, però, il club di Amsterdam sta balbettando. Sì, è vero, deve ancora recuperare due partite (non si sono giocate quelle con Feyenoord e Utrecht) ma il divario nei confronti del PSV Eindhoven primo in classifica è già consistente: nell’ultimo fine settimana, ad esempio, l’Ajax non è andato al di là di un pareggio in casa degli GA Eagles (1-1), rallentando nuovamente dopo tre vittorie di fila tra coppa e campionato.

Insomma, Henderson e compagni faticano a carburare e ad interiorizzare i dettami di Farioli, allenatore che ha dimostrato di essere molto preparato sotto il profilo tattico. Sarà un bell’esame la sfida con il Besiktas, valida per la prima giornata di Europa League. I bianconeri, grandi protagonisti nell’ultimo mercato – oltre al colpo Immobile (l’ex Lazio è già a quota 4 gol in campionato) sono sbarcati ad Istanbul anche Rafa Silva e Joao Mario dal Benfica – finora non hanno perso neanche una partita ed in Super Lig sono secondi a pari punti (13) con il Fenerbahçe. Domenica scorsa il Besiktas è tornato a vincere, battendo 2-1 l’Eyupspor: il gol decisivo l’ha segnato proprio Immobile, che ha trasformato un rigore in pieno recupero.

Come vedere Ajax-Besiktas in diretta tv e in streaming

Ajax-Besiktas è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sulla panchina del Besiktas siede un ex Feyenoord – storica rivale dei Lancieri – come van Bronckhorst, che farà di tutto per fare un “dispetto” alla squadra di Farioli, promettente ma fin troppo discontinua in questo primo scorcio di stagione. Il club turco, dunque, sembra avere tutte le carte in regola per uscire imbattuto dalla Cruijff Arena in un match che promette spettacolo ed almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Ajax-Besiktas

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Weghorst.

BESIKTAS (4-2-3-1): Gunok; Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku; Gedson Fernandes, Al Musrati; Joao Mario, Rafa Silva, Rashica; Immobile.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2