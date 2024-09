Napoli-Palermo, Coppa Italia: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Napoli-Palermo è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Scende in campo il Napoli di Antonio Conte. Una squadra che, non avendo le coppe europee quest’anno può decisamente puntare ad arrivare in fondo in questa competizione. Crediamo che il primo obiettivo degli azzurri sia quello di vincere lo scudetto, o almeno rientrare in Champions League il prossimo anno, ma oltre questo, alzare un trofeo, è sempre qualcosa di bello.

Arriva il Palermo di Dionisi al Maradona. Una squadra di Serie B, costruita comunque per fare un grosso campionato in cadetteria – obiettivo promozione – che ha l’intenzione di regalarsi una serata magica. Ma sappiamo che Conte non ha nessuna intenzione di perdere: lui non vuole perdere mai nemmeno nelle amichevoli quindi manderà in campo, con il giusto turnover, un Napoli che competitivo. Il pareggio a Torino contro la Juventus, senza rischiare praticamente nulla, ha dato ulteriori autostima alla squadra: che dimostra di possedere delle qualità importanti che possono impensierire tutti nel corso dell’anno. Un Napoli che, insomma, non dovrebbe in nessun modo fallire l’obiettivo. Una vittoria ci sta, e anche larga a nostro modesto avviso.

Come vedere Napoli-Palermo in diretta tv e streaming

Napoli-Palermo è in programma giovedì 26 settembre alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Maradona” di Napoli. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Napoli-Palermo anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play. Ovviamente tutto in maniera gratuita.

Il pronostico

Due squadre di categorie diverse. Una, il Napoli, può anche pensare di arrivare in fondo per giocarsi il trofeo; l’altra di possibilità non ne ha e quindi cercherà di rendere il passivo meno amaro. Ma questi azzurri, con la grinta che viene trasmessa da Conte, non vogliono regalare una delusione ai tifosi. Anzi, vogliono renderli orgogliosi dopo la devastante annata che si è conclusa con Calzona in panchina. Insomma, un Napoli che non dovrebbe avere nessun problema a prendersi il passaggio del turno. Gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Napoli-Palermo

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; David Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone.

PALERMO (4-2-3-1): Sirigu; Pierozzi, Nedelcearu, Ceccaroni, Buttaro; Segre, Ranocchia, Saric; Le Douaron, Brunori, Di Mariano.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0