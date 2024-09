Milan nei guai: l’annuncio gela i tifosi

Milan nei guai: la vittoria nel derby non placa le polemiche attorno ai rossoneri. Il commento gela i tifosi della squadra di Paulo Fonseca

Dopo sei derby di fila persi, domenica sera il Milan si è tolto una grandissima soddisfazione: vittoria contro l’Inter, meritatissima per quello che s’è visto in campo, e panchina salvata per Paulo Fonseca che, in caso di sconfitta, rischiava l’esonero.

Così non è stato e forse si ripartirà da questa partita che ha visto i rossoneri giocare meglio dell’Inter, creare molto di più, e passare proprio nel momento in cui la squadra di Simone Inzaghi non ha avuto né la forza, né il tempo, per cercare di imbastire la rimonta. E, il giorno dopo il match, ha parlato anche il patron Cardinale. Ha espresso un poco di concetti sullo stadio, sulle vittorie che il Milan deve portare. Insomma, ha parlato di alcuni punti che sono decisamente al centro dell’attenzione. Ma il discorso non è piaciuto a tutti. Anzi, il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha commentato in questo modo.

Milan nei guai: il commento di Ravezzani

“Il discorso di Cardinale su Milan, stadi, tifosi e importanza di vincere è quanto di più confuso e inconcludente io abbia mai letto da parte del proprietario di club calcistico“. Insomma, parole che non hanno convinto tutti. E chi è attento alle dinamiche di un club come il Milan, capisce perfettamente che c’è una grossa differenza tra quella che è stata la storia della società, a quello che si sta vivendo in questo momento.

Nemmeno i tifosi si sono tranquillizzati, c’è da dirlo. Sono stati pochi quelli che hanno apprezzato le parole di Cardinale uscite fuori dopo una vittoria nel derby. Ed è forse anche stata la tempistica che un poco ha indispettito: perché nel momento in cui il Milan ha messo Fonseca in dubbio nessuno ha parlato, se non Ibrahimovic che comunque a Roma, quando è esploso il caso Leao-Theo, poi rientrato, non era presente. Può una vittoria ribaltare tutto quello che è stato poche settimane fa? I tifosi lo sperano, ovvio.