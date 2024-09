Roma-Athletic Bilbao, Europa League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Roma-Athletic Bilbao è una partita della prima giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante attorno ci fosse un clima incandescente, Ivan Juric ha esordito con una vittoria convincente sulla panchina della Roma: un netto 3-0 all’Udinese, che si era presentata all’Olimpico da imbattuta. Insomma, la scossa che aveva auspicato la proprietà con il discusso esonero di Daniele De Rossi – nelle ore precedenti alla partita con i friulani si era dimessa anche la Ceo Lina Souloukou – c’è stata eccome.

Per l’ex allenatore di Verona e Torino, in ogni caso, è già tempo di concentrarsi sul debutto nella nuova Europa League, che come la Champions e la Conference da quest’edizione si è dotata di un format completamente differente rispetto alle ultime stagioni. I giallorossi, come le altre squadre, giocheranno 8 partite contro avversari diversi (quattro in casa e quattro in trasferta): dopo l’Athletic Bilbao se la vedranno con Elfsborg, Dinamo Kiev, Union Saint-Gilloise, Tottenham, Braga, AZ Alkmaar ed Eintracht Francoforte.

I baschi, tra questi, rientrano nella categoria dei più temibili: nella Liga hanno appena portato a casa la terza vittoria di fila e sono terzi dietro a Barcellona e Real Madrid. Malgrado l’assenza di due campioni d’Europa (Nico Williams e Unai Simon, che non ci saranno neppure all’Olimpico), i Lehoiak hanno approfittato del calendario favorevole (Las Palmas, Leganes e Celta Vigo) per fare incetta di punti in vista del doppio impegno settimanale. Juric in coppa potrebbe dare spazio a Soulé e Baldanzi – l’ex Empoli, in gol contro l’Udinese, è pronto a prendere il posto dell’acciaccato Pellegrini – ma anche Hummels e Koné chiedono spazio. Certi di un posto Dybala e Dovbyk: l’attaccante ucraino si è sbloccato e domenica ha segnato il secondo gol di fila.

Come vedere Roma-Athletic Bilbao in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Athletic Bilbao è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “1X + 1-4 Gol” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Roma non evoca bei ricordi per il tecnico dell’Athletic, Ernesto Valverde, che era in panchina durante la storica rimonta dei giallorossi sul Barcellona sei anni fa. Un motivo in più per fare bene contro una squadra che, escludendo la roboante vittoria con l’Udinese, non ha iniziato la stagione con il piede giusto. Immaginiamo un match molto combattuto, con gli spagnoli che potrebbero metterla sul piano fisico ma che sono comunque meno pericolosi senza il loro miglior giocatore, Nico Williams. Roma leggermente favorita in una gara in cui con ogni probabilità andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Roma-Athletic Bilbao

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Baldanzi, Dybala; Dovbyk.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Nunez, Gorosabel; Vesga, Ruiz de Galarreta; I. Williams, Gomez, Berenguer; Djalò.

Roma-Athletic Bilbao: chi vince? Roma

Pareggio

Athletic Bilbao View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1