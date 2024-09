Tottenham-Qarabag, Europa League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Tottenham-Qarabag è una partita della prima giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, non può essere soddisfatto di come sono andate le cose in questo inizio di stagione. Gli Spurs hanno ottenuto tre vittorie in sei partite ma avendo la meglio esclusivamente contro avversari alla portata: Everton, Coventry (in League Cup) e Brentford. Nella prima giornata di Premier League si sono dovuti accontentare di un punto contro il neopromosso Leicester ed hanno fallito entrambi gli appuntamenti più importanti: sconfitta con il Newcastle e soprattutto quella nel sentito derby con l’Arsenal.

L’avventura continentale, dunque, non inizia sotto i migliori auspici. Per una società che non vince un titolo dal lontano 2008, in ogni caso, l’Europa League non può rappresentare un obiettivo secondario. Gli Spurs, peraltro, sono indicati dai bookmaker come i grandi favoriti insieme al Manchester United e lo resteranno fino alla fine, dal momento che a partire da quest’edizione nessuna squadra retrocederà dalla Champions League.

Non sono ammessi passi falsi, quindi, nella sfida con gli azeri del Qarabag, lo scorso agosto strapazzati dalla Dinamo Zagabria (3-0 all’andata e 0-2 al ritorno) nello spareggio di accesso alla coppa dalle grandi orecchie. Da allora, tuttavia, gli uomini di Gurban Gurbanov hanno collezionato soltanto vittorie (3 di fila), consolidando il primo posto nel massimo campionato dell’Azerbaigian. Postecoglou deve fare a meno dei soli Richarlison e Odobert, ma sicuramente farà ruotare diversi giocatori rispetto al match dello scorso weekend col Brentford.

Come vedere Tottenham-Qarabag in diretta tv e in streaming

La sfida Tottenham-Qarabag è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Tottenham Hotspurs Stadium di Londra, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Turnover o meno, il Tottenham non dovrebbe avere problemi a battere il Qarabag che nelle 6 trasferte inglesi ha sempre perso. Gli Spurs, in ottica differenza reti, cercheranno pure di segnare più gol possibili.

Le probabili formazioni di Tottenham-Qarabag

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Gray, Dragusin, Davies, Spence; Sarr, Bentancur, Bergvall; Johnson, Solanke, Werner.

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Matheus da Silva, Mustafazada, B. Huseynov, Cafarquliyev; Romao, Patrick Andrade; Leandro Andrade, Benzia, Zoubir; Juninho.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0