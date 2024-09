Sinner e Kalinskaya, non si parla d’altro: furto clamoroso

Jannik Sinner, sui social non si parla d’altro che di questo. Se ne sono accorti tutti: si è trattato di un furto in piena regola.

C’è stato un momento in cui si è temuto che la coppia più chiacchierata della primavera-estate 2024 fosse già scoppiata. Anna Kalinskaya aveva improvvisamente smesso di seguire Jannik Sinner su Instagram e tanto era bastato perché i fan della coppia lanciassero l’allarme. Per fortuna, qualche ora dopo, era tutto rientrato e la ragazza compariva di nuovo tra i follower del numero 1 del mondo.

Non si è mai capito se ci sia stata effettivamente maretta tra i due o se, invece, si sia semplicemente trattato di un piccolo bug della nota piattaforma social. Sta di fatto che tra i due è tutto a posto, tanto è vero che, in occasione della recente vittoria dell’azzurro agli Us Open, si sono addirittura scambiati il primo bacio in pubblico, davanti alle telecamere e sotto gli occhi di tutto. Gesto che, fino a qualche tempo fa, Jannik non si sarebbe neppure sognato di fare. Ma tant’è: crescendo si cambia e quello che ha fatto ne è la prova.

Non c’è nessuna crisi in atto, insomma, come si era ipotizzato, tra Sinner e la tennista russa con la quale fa coppia fissa, più o meno, dalla scorsa primavera. Anzi, i due ragazzi sembrerebbero più uniti che mai, alla luce del dettaglio, del quale stiamo per informarvi, trapelato nelle scorse ore. Ora come ora si trovano entrambi a Pechino, dove l’altoatesino cercherà di difendere il titolo vinto lo scorso anno.

Sinner-Kalinskaya, due cuori e una maglietta

Ed è osservando in maniera scrupolosa le foto degli allenamenti diffusi sui social network che i fan della coppia si sono immediatamente accorti di un dettaglio che li ha fatti impazzire. Qualcosa di cui si sta facendo un gran vociare, non fosse altro perché rappresentativa di quanto puro e genuino sia l’amore che lega i due tennisti.



Nelle prime immagini di Jannik arrivate da Pechino, lo avevamo visto prendere confidenza con il campo cinese con indosso una maglia bianca con il logo Nike e una grafica molto particolare. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, essendo lui testimonial dello storico marchio sportivo, che in tempi non sospetti lo aveva blindato con un contratto faraonico.

Il fatto è che, qualche ora dopo, pur non essendo lei testimonial di Nike, anche Anna indossava la stessa maglietta, sicuramente presa in prestito dal guardaroba del suo fidanzato. Un dettaglio dolcissimo, di quelli che sciolgono il popolo dei social come neve al sole e che, perché no, ci convince del fatto che l’amore