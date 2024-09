Fenerbahce-Royale Union SG, Europa League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Fenerbahce-Royale Union SG è una partita valida per la prima giornata dell’Europa League. Dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

C’è da mettersi alle spalle una sconfitta nel derby. E José Mourinho sa bene che solamente vincendo giovedì sera contro il Royale Union SG potrebbe mettere un po’ di freno alle polemiche che lo hanno colpito dopo la sconfitta in casa dello scorso weekend contro il Fenerbahce.

Troppo forte il Galatasaray, almeno per ora. Nonostante la rete di Edin Dzeko che sembra stia vivendo una seconda giovinezza in Turchia. Ma non è bastato allo Special One per riuscire ad avere la meglio e, menomale, che arriva questo impegno in mezzo alla settimana, così c’è da pensare ad altro. Un impegno semplice, almeno sulla carta. Sì, perché a differenza di quanto fatto negli anni passati, il Royale Union SG – che ha dimostrato di essere una squadra comunque competitiva – sta faticando. Nelle ultime cinque partite non ha mai vinto e ha segnato solamente un gol. Vero che ne prende pochi, ma non segnare significa tanto. Manca qualcosa lì davanti. E contro uno Dzeko che vive, realmente, un momento di grazia, allora diventa tutto più difficile.

Come vedere Fenerbahce-Royale Union SG in diretta tv e streaming

La sfida Fenerbahce-Royale Union SG, valida per la prima giornata della nuova Europa League, è in programma giovedì 26 settembre alle 18:45. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Il pronostico

Una gara che non dovrebbe regalare chissà quali emozioni e soprattutto non dovrebbe regalare nessuno ribaltamento. Il Fenerbahce è favorito e non dovrebbe avere nessuna pericolo: inoltre, viste le polveri bagnate davanti degli ospiti, la sfida si potrebbe chiudere con solamente una formazione a segno. Quella di casa, ovviamente.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Royale Union SG

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Muldur, Djiku, Soyuncu, Oosterwoolde; Fred, Yuksek; Tadic, Szimanski, Saint-Maximine; Dzeko.

ROYALE UNION SG (3-5-2): Moris; Burgess, Machida, Leysen; Castro, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Terho; Ivanovic, Fuseini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0