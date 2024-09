Dramma Mondiale per la Ferrari: è tutto finito

Dramma Mondiale per la Ferrari: se la Rossa pensava a competere per quello costruttori e non solo quello piloti, l’annuncio ribalta tutto

Alla fine della gara di Singapore c’era enorme rammarico dentro la Ferrari. Un podio, anzi la possibilità di giocarsi la vittoria finale visto il passo gara, buttata all’aria per una qualifica incredibile che ha fatto partire sia Leclerc che Sainz dalla quinta fila.

A nulla è valsa, domenica scorsa, la rimonta piazzata dai due piloti del Cavallino. Che sul podio non ci sono andati, perdendo anche l’occasione di cercare di accorciare per la classifica del mondiale costruttori. Sì, perché se nessuno ovviamente lo dice, con sei gare al termine del campionato e visto quello che sta succedendo dentro la Red Bull, le possibilità c’erano. Ma non sarà così. E a fare un quadro della situazione, sicuramente non bella dopo domenica, ci ha pensato Ivan Capelli.

Dramma Mondiale per la Ferrari, niente vittorie

Il commentatore di Sky Sport Italia ha detto il suo pensiero sul momento della Rossa. Lasciando davvero pochissimo spazio a quelle che potrebbero essere le interpretazioni. “Il rammarico di Ferrari è esser partiti in 5° fila. Hanno trovato un gruppo di piloti che erano in gara con un ritmo più basso perdendo trenta secondi dai top team che è il distacco che ha avuto Leclerc. Questa è una pista dal sorpasso impossibile, vedi Leclerc alla fine con Russell che non ha neanche avuto una chance”.

Ma cosa manca alla scuderia italiana per cercare in qualche modo, ovviamente il prossimo anno, a lottare per il mondiale che da queste parti manca da tantissimo tempo. Il pensiero di Capelli è questo: “Alla Ferrari sta mancando la continuità che invece McLaren sta riuscendo a capire come fare. La Formula 1 è così competitiva in ogni aspetto e se sbagli una qualifica butti via una gara intera. Questo per competere in un mondiale non te lo puoi permettere”.