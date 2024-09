I pronostici di mercoledì 25 settembre: Europa League, Liga e Coppa Italia

I pronostici di mercoledì 25 settembre, al via la nuova edizione di Europa League, in campo anche la Liga spagnola e la Coppa Italia.

Prende ufficialmente il via stasera la fase a girone unico della nuova edizione di Europa League, con le prime nove partite delle diciotto in programma. La prima squadra italiana a scendere in campo sarà la Lazio, impegnata in trasferta contro la Dinamo Kiev: si giocherà in campo neutro al Volksparkstadion di Amburgo, un vantaggio ulteriore per la squadra di Baroni che dovrebbe evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol.

Tra le squadre impegnate in casa, vittorie altamente probabili per il Manchester United contro il Twente e per il Galatasaray contro il Paok pronto a servire il bis dopo la super vittoria ottenuta in campionato in casa del Fenerbahce di Mourinho.

I pronostici sulle altre partite

Per quanto riguarda le partite da gol e over, la principale indiziata è Midtjylland-Hoffenheim. Le statistiche parlano chiaro: entrambe le squadre in campo sono andate infatti in gol nelle ultime nove partite ufficiali giocate dal Midtjylland e lo stesso discorso riguarda le ultime cinque partite giocate dall’Hoffenheim.

Stesso pronostico anche per Ludogorets-Slavia Praga: i bulgari hanno segnato ben 10 gol nelle ultime 3 partite giocate in casa in questa competizione, mentre i cechi ne hanno fatti 5 nelle ultime 2.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lazio vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Dinamo Kiev-Lazio, Europa League, ore 21:00

Vincenti

Galatasaray (in Galatasaray-Paok, Europa League, ore 21:00)

(in Galatasaray-Paok, Europa League, ore 21:00) Manchester United (in Manchester United-Twente, Europa League, ore 21:00)

(in Manchester United-Twente, Europa League, ore 21:00) Girona (in Girona-Rayo Vallecano, Liga, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Arsenal-Bolton , League Cup, ore 20:45

, League Cup, ore 20:45 Liverpool-West Ham , League Cup, ore 21:00

, League Cup, ore 21:00 Galatasaray-Paok, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bodo/Glimt-Porto , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Midtjylland-Hoffenheim , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Ludogorets-Slavia Praga, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 12.63 GOLDBET ; 12.87 SNAI; 12.63 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Genoa-Sampdoria, Coppa Italia, ore 21:00