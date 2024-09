Genoa-Sampdoria, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostico

Genoa-Sampdoria è una partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

La Coppa Italia ci restituisce una stracittadina che non si gioca da oltre 2 anni, ovvero il derby della Lanterna. È dal 2022 che Genoa e Sampdoria non si affrontano: match deciso da un gol di Sabiri che, di fatto, sancì la retrocessione in Serie B del Grifone. I rossoblù sono rimasti in cadetteria solamente un anno ma nel frattempo sono retrocessi i blucerchiati, alla loro seconda stagione consecutiva nella serie cadetta.

Entrambe, nei rispettivi campionati, stanno attraversando dei momenti delicati. Il Genoa ha rallentato in modo brusco dopo una partenza positiva (pareggio con l’Inter e vittoria con il Monza), raccogliendo a malapena un pareggio nelle ultime tre giornate. Sabato scorso la squadra di Alberto Gilardino si è arresa 2-0 al neopromosso Venezia palesando ancora una volta i problemi in fase di possesso palla: l’attacco ha segnato un solo gol negli ultimi 270 minuti, dimostrando che le cessioni di Gudmundsson e Retegui hanno lasciato dei buchi difficili da colmare. In Serie B fatica ad ingranare anche la Sampdoria, che ha già cambiato allenatore: al posto di Andrea Pirlo, la società ha arruolato Andrea Sottil. Il primo successo, tuttavia, è arrivato soltanto nel fine settimana: piegato di misura il Sudtirol grazie ad una rete di Venuti (1-0). Per i blucerchiati tre punti preziosi e soprattutto fondamentali per abbandonare l’ultimo posto in classifica. In pieno agosto, nel primo turno di Coppa Italia, la Samp si impose sul Como ai rigori, mentre il Genoa ebbe la meglio sulla Reggiana.

Come vedere Genoa-Sampdoria in diretta tv e streaming

Genoa-Sampdoria è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Ferraris” di Genova. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Genoa-Sampdoria anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il derby è sempre un derby, motivo per cui ci aspettiamo che le due squadre non sottovaluteranno in alcun modo l’impegno. Il Genoa cercherà di far valere la differenza di categoria ed è favorito ma si tratta di una di quelle circostanze in cui il gap tende ad azzerarsi. Senza esporci sul risultato finale, ipotizziamo un match da almeno un gol per parte, segno che è uscito ben cinque volte negli ultimi 6 incontri tra Genoa e Sampdoria.

Le probabili formazioni di Genoa-Sampdoria

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Vitinha, Pinamonti.

SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Veroli, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Meulensteen, Yepes, Bellemo, Ioannou; Tutino, Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1