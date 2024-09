Gratta e vinci, dimentica questi 6 biglietti: hanno già dato

Gratta e vinci, in certi momenti è meglio evitare di comprare i biglietti appartenenti a determinate serie: ecco quali sono.

Partiamo dal presupposto che, purtroppo per noi e per tutti, non esiste alcuna regola scritta. Il gioco d’azzardo è puramente casuale e non c’è davvero modo di capire, men che meno di prevedere, come si comporterà la dea bendata. Vale per tutte le Lotterie, per i giochi a premi, ma anche per i Gratta e vinci. Quelli, poi, sono veramente imprevedibili.

In linea di massima, però, i giocatori più esperti sanno che nella parte iniziale della settimana è meglio “evitare” alcuni di questi biglietti. Non perché non assicurino i premi che promettono di dispensare, giammai, ma perché, magari, hanno già dato. Hanno già dato nel senso che hanno pagato e che hanno già elargito il premio massimo in palio con la lotteria di riferimento. Non è detto, certo, ma essendosi già “spremuti” è più improbabile che un giocatore becchi subito il tagliando vincente di una serie che ha appena elargito fior di quattrini ad un altro fortunello.

Non ci resta che capire, allora, quali Gratta e vinci abbiano pagato, in Italia, nella settimana compresa tra il 16 ed il 22 settembre, in quella, cioè, che ci siamo appena lasciati alle spalle. La vincita più alta è stata registrata in Lombardia, a San Pellegrino Terme, in viale Papa Giovanni XXIII 5: un biglietto della serie Nuovo 100X ha assicurato ad un fortunatissimo giocatore un premio pari, udite udite, a 5 milioni di euro.

Gratta e vinci, piovono soldi sull’Italia, ma adesso devi stare attento

Nelle Marche, a Macerata, in via Nazionale 113, un biglietto Nuovo 50X ha fatto piovere denaro. Per il giocatore che ha comprato il tagliando fortunato sarà presto pronto un assegno di 2 milioni di euro.

Ha elargito la stessa identica cifra, ma stavolta in Piemonte, a Torino, più precisamente in corso Brin un biglietto Il Miliardario Mega. I 2 milioni di euro, almeno così si pensa, sono finiti nelle tasche di un cliente abituale del bar. Per scoprire quale tagliando abbia reso possibile la quarta vincita della settimana ci spostiamo, adesso, in Sicilia, a Castelvetrano: qualcuno ha comprato, in via Caduti di Nassirya, un Miliardario che gli ha fruttato mezzo milione di euro. E altri 500mila euro, ma stavolta con un Numerissimi, sono arrivati in Emilia-Romagna, a Forlì, in via Seganti.

L’ultima delle sei vincite top della settimana è stata realizzata nel Lazio, a Fiumicino, in viale Bramante. Un giocatore si è assicurato, con un biglietto della serie Il Turista per Sempre, 300mila euro in contanti, 6mila euro al mese per i prossimi 20 anni e una “buonuscita” pari a 100mila euro.