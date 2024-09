Manchester United-Twente, Europa League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Manchester United-Twente è una partita della prima giornata di Europa League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Difficile decifrare questo Manchester United, che non sembra ancora aver risolto i problemi che l’affliggevano nella passata stagione. Alla vigilia del debutto in Europa League la sensazione è che ad Old Trafford regni la confusione e lo dimostra la forte discontinuità a livello di risultati: la squadra di Erik ten Hag ha conquistato una sola vittorie nelle ultime 4 giornate di campionato, con Bruno Fernandes e compagni che sabato scorso non sono riusciti a buttare giù il muro del Crystal Palace (0-0), un passo indietro dopo il roboante 3-0 rifilato sette giorni prima al Southampton.

Vedremo se in coppa lo United troverà quella continuità che finora è sempre mancata in Premier: gli occhi, del resto, saranno quasi tutti puntati sui Red Devils, principali favoriti per la vittoria dell’Europa League insieme al Tottenham. L’esordio avverrà ad Old Trafford contro il Twente, retrocesso nella seconda manifestazione continentale più importante dopo aver perso l’ultimo preliminare di Champions League con il Salisburgo (2-1 all’andata per gli austriaci e 3-3 al ritorno). Gli olandesi vorranno giocarsi le loro carte nella nuova fase campionato ed arrivano in Inghilterra sull’onda delle due vittorie di fila in Eredivisie con Heerenveen e Almere City, che hanno fatto dimenticare un avvio non proprio entusiasmante. Contro il Manchester United il tecnico del Twente Joseph Oosting non dovrebbe fare troppi cambi rispetto allo scorso fine settimana (Sadilek e Taha restano in infermeria), mentre ten Hag rimescolerà certamente qualcosa.

Come vedere Manchester United-Twente in diretta tv e in streaming

Manchester United-Twente è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Old Trafford di Manchester, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Manchester United non dovrebbe sbagliare questa partita facendo valere la sua schiacciante superiorità in tutti i reparti ma è assai probabile che conceda qualcosa nella propria metà campo: non è da escludere che il Twente segni almeno una rete ad Old Trafford.

Le probabili formazioni di Manchester United-Twente

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Maguire, Lisandro Martinez, Mazraoui; Ugarte, Mainoo; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Zirkzee.

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Eiting, Regger; Rots, Steijn, van Bergen; Lammers.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1