Galatasaray-Paok, Europa League: tv, streaming, formazioni e pronostico

Galatasaray-Paok è una partita valida per la prima giornata dell’Europa League. Dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

La squadra di Buruk, tecnico del Galatasaray, non è forse la maggiore favorita per arrivare in fondo all’Europa League. Ma con l’innesto di Osimhen, e andando a vedere anche lo stato di forma in campionato, possiamo tranquillamente affermare che è una squadra che potrebbe dare filo da torcere a tutte le altre. Senza dimenticare, ovviamente, che ci sono tra gli altri anche Icardi e Mertens, gente in grado di fare la differenza in qualunque momento di una partita.

Eliminata dalla Champions, la squadra turca inizierà questo cammino in maniera soft. Almeno sulla carta. Arriva il Paok, formazione che sta benissimo – sette i risultati utili consecutivi, con un solo pareggio – e che qualche grattacapo lo potrebbe creare. Certo, il livello è totalmente diverso: i turchi sono una squadra importante, forte, che nello scorso weekend inoltre sono andati a vincere sul campo del Fenerbahce. Una vera e propria prova di forza di una squadra che ancora, a sensazione, ha ampi margini di miglioramento. Insomma, il Galatasaray, in tutto questo, dovrebbe realmente partire con il piede giusto questa propria campagna europea. Il Paok effettivamente non può fare chissà quale paura.

Come vedere Galatasaray-Paok in diretta tv e streaming

La sfida Galatasaray-Paok, valida per la prima giornata della nuova Europa League, è in programma mercoledì 25 settembre alle 21:00. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Comparazione quote

La vittoria del Galatasaray è quotata a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Il pronostico

La sfida è davvero indirizzata verso la squadra di casa. E dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Stuzzica, comunque, la possibilità che anche il Paok possa trovare la via della rete. Ma per i tre punti c’è solo una via e porta ai giallorossi.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Paok

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Ayhan, Sanchez, Bardacki, Jacobs; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Mertens, Akgum; Osimhen.

PAOK (4-2-3-1): Kotarsksi; Sastre, Colley, Kedziora, Baba; Camara, Schwab; Despodov, Murg, Taison; Tissoudali.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1