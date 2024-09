AZ Alkmaar-Elfsborg e Bodo/Glimt-Porto, Europa League: formazioni, pronostici

AZ Alkmaar-Elfsborg e Bodo/Glimt-Porto sono due partite della prima giornata di Europa League e si giocano mercoledì alle 18:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Fare bene in Europa League e provare a superare la nuova fase campionato, qualificandosi senza problemi tra le prime 24, rientra negli obiettivi dell’AZ Alkmaar, che in Eredivisie è partito come meglio non poteva. Solamente il PSV Eindhoven campione in carica ha collezionato più punti (16) della squadra allenata Maarten Martens, ancora imbattuta (cinque vittorie e un solo pareggio) e quasi a punteggio pieno.

Anche per quanto riguarda i numeri offensivi l’AZ è secondo soltanto al PSV (16 gol contro i 23 della squadra di Peter Bosz) ma nella propria metà campo ha fatto addirittura meglio, incassando a malapena due reti. Nell’ultimo match di campionato i biancorossi hanno piegato il PEC Zwolle (1-2) grazie ad una doppietta di Sadiq, arrivato lo scorso anno da un club svedese, l’Hacken. E svedese è anche il primo avversario che l’AZ Alkmaar affronterà in Europa League: l’Elfsborg, guidato dall’ex centrocampista del Palermo Oscar Hiljemark. I gialloneri sono approdati alla fase campionato dopo aver superato ben 4 preliminari ed avranno la possibilità di giocare una coppa europea per la prima volta dalla stagione 2013-14. Nell’Allsvenskan, massimo campionato svedese, sono sesti a sei giornate dalla fine: l’Europa è ancora possibile.

Come vedere AZ Alkmaar-Elfsborg in diretta tv e in streaming

AZ Alkmaar-Elfsborg è in programma mercoledì alle 18:45 all’AFAS Stadion di Alkmaar, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’AZ Alkmaar è qualitativamente superiore agli svedesi e non dovrebbe fallire l’appuntamento coi tre punti in questa sfida. Le reti complessive potrebbero essere più di due.

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Elfsborg

AZ ALKMAAR (4-3-3): Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe; Clasie, Koopmeiners, Mijnans; Sadiq, Parrott, Van Bommel.

ELFSBORG (3-4-3): Pettersson; Holmen, Buhari, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; A. Zeneli, Baidoo, Qasem.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3

Trasferta “polare” per il Porto di Vitor Bruno

Il Bodo/Glimt in estate ha accarezzato il sogno di prendere parte, per la prima volta nella sua storia, alla fase finale della Champions League ma è svanito sul più bello. I gialloneri sono usciti sconfitti dall’ultimo preliminare con la Stella Rossa, facendosi rimontare a Belgrado dopo aver vinto 2-1 nella gara d’andata.

Il club norvegese, che nel 2021 balzò agli onori della cronaca per via del 6-1 rifilato alla Roma in Conference League, è dunque “retrocesso” in Europa League, dove esordirà con una delle squadre che, secondo i bookmaker, potrebbero fare molta strada: il Porto. I lusitani in estate hanno cambiato tanto – a cominciare dalla panchina, dove siede Vitor Bruno, ex vice di Sergio Conceiçao – ma la stagione non è iniziata male, anzi. I Dragoes hanno collezionato 5 vittorie in sei giornate, perdendo solo contro lo Sporting CP (battuto però nella gara che assegnava la Supercoppa lo scorso agosto). Il tecnico si gode i gol di Omorodion, centravanti arrivato nelle ultime settimane di mercato dall’Atletico Madrid e che ha già realizzato 3 gol in campionato. Il Bodo invece è saldamente al comando dell’Eliteserien, ma nell’ultima giornata è stato travolto 4-1 dal Brann.

Come vedere Bodo/Glimt-Porto in diretta tv e in streaming

La sfida Bodo/Glimt-Porto è in programma mercoledì alle 18:45 e si giocherà all’Aspmyra Stadion di Bodo, in Norvegia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Porto favorito ma, principalmente per ragioni logistiche, la trasferta di Bodo non è semplice per nessuno. Ed il campo sintetico dell’Aspmyra Stadion può essere un fattore: non è da escludere che i padroni di casa riescano a segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Bodo/Glimt-Porto

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Berg, Evjen, Fet; Zinckernagel, Hogh, Hauge.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Mario, Perez, José Pedro, Francisco Moura; Eustaquio, Varela, Nico; Ivan Jaime, Omorodion, Galeno.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2