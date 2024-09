Classifica ATP, tutto vero per Sinner: è UFFICIALE

Classifica ATP, per Sinner è tutto vero. L’azzurro si appresta a chiudere, si spera, l’anno da numero uno al mondo. Ecco la novità

Dopo la vittoria degli Us Open, Jannik Sinner sarà impegnato a Pechino e poi alle finali di Coppa Davis. La sua convocazione, ovviamente, è ufficiale, così come da decisione del capitano del team azzurro Filippo Volandri.

Ma nel corso di questi giorni l’ATP ha anche pubblicato la classifica mondiale. E ovviamente per Jannik non ci sono stati scossoni. Rimane il numero uno al mondo, il più forte di tutti, quello che tutti vorrebbero prendere nello spazio di poco tempo ma che fanno fatica a stargli dietro. Non che sia una novità questa, ma vederlo lì, con tutti gli altri big della racchetta mondiale che cercano in qualche modo di raggiungerlo, è sempre un bel piacere. Nemmeno nella top 10 è cambiato qualcosa. Ma andiamo a vedere insieme non solo la posizione di tutti gli altri, ma anche di tutti gli italiani che sono tanti dentro i primi 50 del mondo.

Classifica ATP, non solo Sinner: tutti gli italiani

Alle spalle di Jannik c’è Zverev. Poi al terzo posto Alcaraz mentre rimane al quarto Djokovic. Poi i russi, con Medvedev e Rublev e a seguire Fritz, Hurkacz, Ruud e Dimitrov. Questi al momento i primi dieci tennisti al mondo. E poi ci sono come detto gli italiani.

Nella top 50 infatti ne troviamo diversi: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Insomma, il momento è ottimo. E sotto potrete vedere tutte le posizioni di classifica con i punteggi aggiornati. E sì, è proprio un bel vedere.

1. Jannik Sinner (Ita) 11180 (–).

2. Alexander Zverev (Ger) 6875 (–)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 6690 (–)

4. Novak Djokovic (Srb) 5560 (–)

5. Daniil Medvedev (Rus) 5475 (–)

6. Andrey Rublev (Rus) 4645 (–)

7. Taylor Fritz (Usa) 4060 (–)

8. Hubert Hurkacz (Pol) 4060 (–)

9. Casper Ruud (Nor) 4010 (–)

10. Grigor Dimitrov (Bul) 3920 (–)

Così gli altri italiani: