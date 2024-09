Terremoto in Formula 1: Hamilton è stato tradito

Terremoto in Formula 1: Hamilton, prossimo pilota della Ferrari, a Singapore è stato tradito. Ecco quello che è successo nella Mercedes

La seconda fila tutta Mercedes faceva sperare agli inglesi una domenica diversa da quelle che stanno vivendo da diverso tempo. Magari piazzando un podio, visto che sia Russell che Hamilton erano alle spalle di quei due che poi sono arrivati alla fine.

E invece, niente da fare. Un’altra delusione da mandare giù non solo per quello che anche il prossimo anno rimarrà alla Mercedes ma soprattutto per quel pilota che, nel 2025, vestirà i colori della Ferrari. Un Lewis Hamilton che non riesce in nessun modo a togliersi una soddisfazione nel corso di questa stagione. Un momento un po’ così, critico. Forse critico è esagerato, a dire il vero, ma siamo sicuri che in cuor suo, visto che parliamo di uno dei piloti più vincenti di sempre, è sconfortato.

Terremoto in Formula 1, le parole di Hamilton

Penalizzato dalla scelta delle gomme soft al via, Hamilton alla fine della gara di Singapore ha parlato in questo modo, nelle parole che sono state riportate da formulapassion.it. “È difficile descrivere le emozioni che si provano quando si disputa una gara così difficile – ha detto – quest’anno continua a essere una stagione di prove per tutti, ma stiamo spingendo al massimo. Non sempre riusciamo a fare le cose per bene ed è stato così per la nostra strategia. Tutti noi affrontiamo il fine settimana, e ogni decisione che prendiamo, con le giuste intenzioni e a volte non funziona. Può essere frustrante, ma siamo tutti coinvolti”.

E poi: “Nelle ultime gare abbiamo perso un po’ di forma rispetto ai leader e stiamo lavorando duramente per capirne il motivo. Faremo quello che sappiamo fare meglio, ovvero riunirci come squadra, analizzare e concentrarci in vista di Austin. Andremo lì con energia, grinta e determinazione. È un’altra opportunità per dimostrare cosa possiamo fare quando facciamo le cose per bene e speriamo di fare un passo avanti con la macchina”.