Seconda casa per Sinner: non si bada a spese

Jannik Sinner, certe cose non hanno valore e questa è una di quelle: un gesto che non lascia spazio ad altre interpretazioni.

Dovrebbe ormai essere abituato ai bagni di folla e al calore del pubblico, ma la verità è che a tanto amore non ci si abitua mai. Men che meno se, come Jannik Sinner, si è semplici e genuini all’ennesima potenza. Non ha l’atteggiamento da divo, eppure è così che tutti lo trattano, riservandogli ovunque e ogni volta un’accoglienza che definirla calorosa non renderebbe proprio l’idea.

Proprio come quella che, nelle scorse ore, gli ha riservato il popolo cinese, che ha dato un benvenuto molto speciale al numero 1 del mondo. Frotte di tifosi lo attendevano nell’area arrivi dell’aeroporto di Pechino, dove l’altoatesino è sbarcato in compagnia del suo team. Ad accompagnarlo in questa trasferta ci sono l’inseparabile Simone Vagnozzi, il nuovo preparatore atletico Marco Panichi e Ulises Badio, che è appena entrato a far parte del suo staff in qualità di fisioterapista.

Saranno loro a dargli man forte in questa “missione cinese”, il cui fine ultimo sarà quello di conquistare il titolo vinto lo scorso anno dopo aver battuto Daniil Medvedev. Se ci riuscirà o meno lo sapremo entro il 2 ottobre prossimo, giorno in cui, eventualmente, dovrà disputare la finale del China Open che sembra stargli tanto a cuore.

Sinner sommerso di doni: la Cina è pazza di Jannik

Che Sinner abbia un debole per la terra del dragone lo si evince, del resto, dal fatto che al suo arrivo a Pechino abbia salutato i suoi tifosi in cinese. Cosa che, manco a dirlo, li ha mandati in brodo di giuggiole.

Dai sinneristi cinesi:

1) Il braccialetto fatto da una fan di Beijing consegnato a Jannik

All’aeroporto. Il braccialetto composto da il nome Jannik, China, 2024 e 2 ideogrammi che vogliono dire: fortuna e salute.

2) Jannik 🦊 è già sul campo di allenamento. pic.twitter.com/qopC6O44AX — EllenOntour💪🏻🧡🦊 (@ewsdn) September 22, 2024



E i presenti non hanno esitato a far sentire al campione azzurro tutto il loro affetto, accogliendolo con cori e applausi e con tutto l’amore di cui sono stati capaci. Gli hanno chiesto selfie e autografi, ma hanno restituito il favore nel più bello dei modi: riempiendolo, nel vero senso della parola, di regali fatti a mano che hanno commosso colui il quale, lo scorso anno, si è laureato re del Diamond Court

Un ventaglio disegnato a mano per Jannik. (Da una fan) pic.twitter.com/HXSwdQyiDS — EllenOntour💪🏻🧡🦊 (@ewsdn) September 23, 2024



Sul social X ci siamo imbattuti in alcuni di essi e abbiamo toccato con mano, dunque, quanta ammirazione provino i tifosi cinesi per il loro beniamino italiano. Qualcuno lo ha sorpreso con un braccialetto personalizzato e benaugurante, mentre qualcuno gli ha portato in dono un ventaglio homemade raffigurante l’animale che lo rappresenta, ovvero la volpe. Non hanno badato a spese e gli hanno dedicato tanto tempo, insomma, per stupirlo. E non ci meraviglia affatto, stando così le cose, che la Cina sia per lui come una seconda casa.