Federica Pellegrini molla tutto: improvviso dietrofront

Federica Pellegrini, la decisione inaspettata della Divina del nuoto italiano era inevitabile: non si poteva fare altrimenti.

L’ha corteggiata fino allo stremo, certa del fatto che averla nel cast potesse essere un valore aggiunto per la sua trasmissione. E probabilmente sarà così, visto e considerato che Federica Pellegrini è un personaggio amatissimo al quale il pubblico italiano è particolarmente legato, non fosse altro per le enormi soddisfazioni che, negli anni, ha regalato ad esso.

Averla a Ballando con le stelle era diventata quasi una questione di principio, quindi, per Milly Carlucci, che ha messo tutto a ferro e fuoco pur di avere la Divina in studio con sé. Alla fine l’ha spuntata e si è assicurata la presenza della campionessa olimpica, che dopo aver detto addio al nuoto ha sposato la sua dolce metà, l’allenatore Matteo Giunta, ed è diventata mamma della piccola Matilde.

Ecco, proprio per la sua Matilde ha dovuto prendere, nelle scorse ore, una decisione molto importante. L’idea di partecipare allo show l’ha sempre stuzzicata, ma credeva che la maternità fosse incompatibile con la sua voglia di lanciarsi in una nuova avventura televisiva. La seconda della sua vita dopo la parentesi a Pechino Express, al quale aveva partecipato in coppia con il marito Matteo, prima di rimanere incinta. Ma cosa ha deciso di fare – vi starete legittimamente chiedendo – la Divina?

Federica Pellegrini, tutti a Roma: “Avventura di famiglia”

Matteo e Federica hanno pensato e ripensato a come conciliare vita familiare e Ballando con le stelle, fino a che non sono giunti alla soluzione che, in effetti, pareva più appropriata.

Determinata a partecipare allo show del sabato sera, la campionessa e il suo ex allenatore hanno deciso, di comune accordo, di trasferirsi nella Capitale. Non sarà una soluzione a tempo indeterminato, ovviamente, ma la famiglia rimarrà a Roma fino a che ce ne sarà bisogno. Fino a che, cioè, la Pellegrini farà parte del cast della trasmissione di Milly Carlucci. Si spera, quindi, fino alla fine del programma, visto che in tanti fanno, già adesso, il tifo per lei.

“Matteo è contento – così la Divina ha commentato il tutto nell’intervista su F – ci trasferiamo tutti a Roma, anche perché sto ancora allattando e non voglio staccarmi da Matilde. Sarà un’avventura di famiglia”. Molleranno Verona, insomma, ma solo per un po’. Giusto il tempo di realizzare un altro sogno e di ricordare al pubblico italiano cosa significhi essere determinati.