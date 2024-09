Sinner deve arrendersi ad Alcaraz: esplode la bomba clamorosa dentro il mondo del tennis. Ecco le parole che spiazzano tutti

Jannik Sinner da diverse settimane è il numero uno del mondo e insieme ad Alcaraz si è diviso i due Slam della stagione. All’italiano sono andati quello d’Australia e quello americano, allo spagnolo invece Roland Garros e Wimbledon.

Ma nonostante questo, anche per una continuità sicuramente importante fatta vedere nel corso degli ultimi mesi, è l’azzurro a guardare tutti dall’alto verso il basso, anche se molti non credono ci possa essere tutta questa differenza. Di certo, Alcaraz, è sicuramente uno dei più temibili del team Europa. E lo sanno anche gli avversari che stanno giocando contro di lui. Una vera e propria dimostrazione di stima nei confronti di uno dei tennisti che farà la storia di questo sport.

Sinner si deve arrendere ad Alcaraz, le parole

Ben Shelton, ad esempio, dopo aver perso ha detto questo: “È difficile accettare quello che è successo perché sento di aver giocato ad altissimo livello per quasi tutta la partita. Ho avuto buone occasioni nel primo set, ma ogni piccolo errore contro Carlos quando è a questo livello è fatale. Penso che avrei potuto prendere delle decisioni tattiche migliori nei punti importanti, ma non c’è margine di errore davanti a lui quando è in questo stato di forma”.

E poi, come se non bastasse, ha pure aggiunto: “I migliori al mondo hanno una virtù molto importante, che è quella di aumentare il loro livello quanto meglio si gioca. Sapeva sfruttare il mio buon ritmo di palla e si è sentito a suo agio. È un giocatore brillante a livello offensivo, ma sa anche difendersi molto bene e ha una mobilità delle gambe impressionante. Anche andare a rete non è una buona idea perché ha un’enorme abilità nel mettere a segno i passanti”. Insomma, come anticipato prima un attestato di stima davvero importante nei confronti dello spagnolo. E Sinner al momento non sembra proprio fare così paura.