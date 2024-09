Siviglia-Real Valladolid e Valencia-Osasuna, Liga: streaming, formazioni, pronostici

Siviglia-Real Valladolid e Valencia-Osasuna sono due partite valide per la settima giornata di Liga e si giocano martedì alle 19:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Il Siviglia fatica ad uscire dal tunnel in cui si è cacciato ormai da tempo e venerdì scorso non è riuscito a dare continuità al primo successo stagionale con il Getafe. Per gli andalusi è arrivata la terza sconfitta in sei giornate: in terra basca l’Alaves ha avuto la meglio 2-1, regalando un altro dispiacere agli uomini guidati da Garcia Pimienta.

La classifica, di conseguenza, non è bellissima. Saul e compagni sono solamente quindicesimi ed il rischio di un’altra stagione di forti tribolazioni è dietro l’angolo. Nel turno infrasettimanale non sono ammessi errori: al “Sanchez Pizjuan” è di scena il neopromosso Real Valladolid, che dopo la vittoria conquistata all’esordio con l’Espanyol non ha più vinto ed ha gli stessi punti del Siviglia. La formazione allenata dall’uruguagio Paulo Pezzolano sta deludendo soprattutto in attacco, che con soli 2 gol realizzati è finora il peggiore della Liga.

Come vedere Siviglia-Real Valladolid in diretta tv e in streaming

Siviglia-Real Valladolid, valida per la settima giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Si affrontano due squadre che non stanno brillando e che faticano tanto nella metà campo avversaria. motivo per cui non ci aspettiamo un match spettacolare. Siviglia leggermente favorito.

Le probabili formazioni di Siviglia-Real Valladolid

SIVIGLIA (4-3-2-1): Nyland; Carmona, Badé, Marcao, Barco; Juanlu, Gudelj, Saúl; Lukebakio, Iheanacho; Ejuke.

REAL VALLADOLID (4-2-3-1): Hein; Pérez, Cömert, Torres, Rosa; Juric, Meseguer; Amallah, Ndiaye, Moro; Latasa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0

Comparazione quote Il segno “Under 2.5” in Siviglia-Real Valladolid è quotato a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il pareggio in Valencia-Osasuna è quotato invece a 3.15 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Il Valencia cerca conferme contro l’Osasuna

Sabato scorso contro il Girona prima Rioja e poi Gomez, nel giro di due minuti, hanno permesso al Valencia di riprendere fiato dopo un inizio di stagione che definire disastroso è solo un eufemismo.

I Pipistrelli nel match con i catalani hanno conquistato la prima vittoria stagione, riuscendo pure a muovere la classifica, pur restando in zona retrocessione (appena 4 punti totalizzati in sei giornate). Boccata d’ossigeno importante anche per il tecnico Ruben Baraja, in bilico dopo il pesantissimo 3-0 rimediato due settimane fa contro l’Atletico Madrid. Valencia che adesso ha l’occasione di dare continuità al successo con il Girona: nel secondo turno infrasettimanale della stagione al Mestalla arriva l’ostico Osasuna di Vicente Moreno, che invece ha lasciato tutti a bocca aperta, portando a casa la bellezza di 10 punti (3 vittorie, un pari e 2 sconfitte) e non facendo rimpiangere il predecessore Arrasate, andato via da Pamplona in estate dopo un decennio.

Come vedere Valencia-Osasuna in diretta tv e in streaming

Valencia-Osasuna, valida per la settima giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Valencia potrebbe essersi sbloccato ma l’Osasuna sembra avere più certezze rispetto ai Pipistrelli. Potremmo dunque assistere ad un match equilibrato, in cui il pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Valencia-Osasuna

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Foulquier, Tárrega, Mosquera, Vázquez; Diego López, Javi Guerra, Pepelu, Rioja; Almeida, Dani Gómez.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Areso, Herrando, Catena, Juan Cruz; Torró, Moncayola; Rubén García, Aimar, Bryan; Raúl.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1