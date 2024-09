I pronostici di martedì 24 settembre: Coppa Italia, Liga, League Cup

I pronostici di martedì 24 settembre, al via il secondo turno di Coppa Italia, in campo anche la Liga spagnola e la League Cup inglese.

Il secondo turno di Coppa Italia mette di fronte due grandi sorprese delle prime cinque giornate di Serie A: il Torino primo in classifica con undici punti e l’Empoli, altra squadra ancora imbattuta a quota nove. Gli allenatori Vanoli e D’Aversa faranno turn over, i granata sembrano avere maggiori qualità tra le seconde linee e partono per questo motivo leggermente favoriti in una sfida da almeno due gol complessivi.

Non conosce soste la Liga spagnola, questo martedì ci sono ben tre partite in programma: il Siviglia partito al rallentatore ha l’occasione giusta per risollevarsi contro il Valladolid, una delle peggiori difese del campionato. In campo anche il Real Madrid che continua a vincere subendo però gol con preoccupante continuità: anche l’Alaves potrebbe riuscire a segnare al Bernabeu.

I pronostici sulle altre partite

In campo anche la League Cup inglese che vedrà impegnate due delle big di Premier League: Chelsea e Manchester City sono pronte alla goleada contro Barrow e Watford.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Torino vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Torino-Empoli, Coppa Italia, ore 21:00

Vincenti

Siviglia (in Siviglia-Valladolid, Liga, ore 19:00)

(in Siviglia-Valladolid, Liga, ore 19:00) Chelsea (in Chelsea-Barrow, League Cup, ore 20:35)

(in Chelsea-Barrow, League Cup, ore 20:35) Manchester City (in Manchester City-Watford, League Cup, ore 20:45)

(in Manchester City-Watford, League Cup, ore 20:45) Real Madrid (in Real Madrid-Alaves, Liga, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Chelsea-Barrow , League Cup, ore 20:45

, League Cup, ore 20:45 Manchester City-Watford , League Cup, ore 20:45

, League Cup, ore 20:45 Real Madrid-Alaves, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lecce-Sassuolo , Coppa Italia, ore 16:00

, Coppa Italia, ore 16:00 Cagliari-Cremonese, Coppa Italia, ore 18:30

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 6.63 GOLDBET ; 6.72 SNAI; 6.63 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Real Madrid vincente e almeno un gol per squadra in Real Madrid-Alaves, Liga, ore 21:00